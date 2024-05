PSG, Luis Enrique s’attend à un match difficile contre Dortmund

L’entraîneur du Paris Saint-Germain est méfiant avant le match retour des ½ finales de LDC contre le Borussia Dortmund.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund s’affrontent en match retour des demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA. A la veille de ce choc très attendu, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a animé la traditionnelle conférence de presse, ce lundi. A l’occasion, le technicien espagnol a fait savoir que le duel s’annonce très difficile.

Lucho s’attend à un match difficile

Après la séance d’entraînement de ce lundi matin qui a connu la présence du président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Luis Campos, le Paris Saint-Germain se sent prêt à aller gagner le match retour face à Dortmund après avoir perdu le match aller (1-0) au Signal Iduna Park, mercredi dernier. Au micro de PSG TV avant la conférence de presse, l’ancien coach du Barça s’attend à un match difficile.

GOAL AR / Getty

« Nous avons des fans qui se donnent à fond. Nous devons maintenir notre niveau de jeu, rester concentrés. Ce sera un match très ouvert et difficile. J'espère qu'on pourra célébrer pour se qualifier en finale », a lancé Lucho avant de se rendre en conférence de presse.

L’objectif du PSG face à Dortmund

Pour se qualifier pour la finale, le Paris Saint-Germain devra gagner le match face au Borussia Dortmund par deux buts d’écart. Mais pour l’entraîneur de la formation francilienne, l’objectif n’est pas de gagner par deux buts d’écart. Le technicien espagnol invite l’attaque à se montrer prolifique et la défense à être attentive et défensive.

Getty Images

« L'objectif n'est pas de gagner avec deux buts d'écart, c'est de gagner le match. On peut marquer deux buts en trois minutes mais tu peux aussi subir. Il faut être concentré en attaque et en défense, Si on n'encaisse un but, ce n'est pas grave. Si on marque deux buts très vite, l'adversaire devra réagir », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse.

Alors qu’il avait promis la victoire à un supporter parisien le samedi dernier, Luis Enrique a fait savoir qu’il ne connaît autre expression en français que ça. « On va gagner, c'est la seule phrase que je connais en français », a expliqué l’ancien sélectionneur de la Roja.