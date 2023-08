PSG : La surprise qui attend Mbappé ce lundi

Kylian Mbappé risque d’être étonné ce lundi s’il débarque au centre d’entrainement de Poissy.

Le championnat de France reprend le week-end prochain et pour les 18 clubs le compte à rebours final commence dès ce lundi avec un retour au travail pour les dernières séances d’entrainement. Le PSG ne fait pas exception. Au bout de plusieurs jours de repos, qui ont suivi le retour d’Asie, les joueurs de l’équipe première reprendront le chemin du Poissy. Et ça sera toujours sans la star Kylian Mbappé.

Mbappé ne veut rien entendre du PSG

Si l’on se fie à ce que rapporte RMC Sport, l’international français va bien demeurer dans le « loft ». Pour la direction, il est toujours hors de question de le réintégrer au reste du groupe, vu que sa situation personnelle n’a pas changé.

Le Bondynois refuse de rempiler avec les champions de France. Et il n’accepte pas non plus de départ cet été. Pour la direction parisienne, ce statu quo induit une prolongation de sa mise au ban. Nasser Al-Khelaifi, le président, n’entend pas changer sa position. Il est déterminé à tenir le temps qu’il faut, quitte à affaiblir sa formation. Et la prolongation de l’état de crise qui ne profite clairement pas à l’image du club.

L'article continue ci-dessous

Ces derniers jours, le board parisien n’est pas resté passif. Des propositions ont été faites à Mbappé dans l’histoire de trouver une solution à même de satisfaire chaque partie. L’ancien monégasque les a totalement ignorées. Le dialogue est rompu et il y a fort à parier qu’il ne reviendra pas sur sa parole.

Tandis que Gonçalo Ramos est attendu pour signer au club ce lundi et que le cas Ousmane Dembélé n’a toujours pas été réglé, l’entraineur Luis Enrique ne devrait pas trop apprécier le fait qu’il y ait toujours un flou sur le sort de son joueur vedette. Le coach espagnol ne s’attendait clairement pas à un début d’aventure aussi mouvementé dans la capitale française.