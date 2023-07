Premières secousses au PSG, Luis Enrique remonté contre sa direction !

Le nouvel entraineur du PSG commence à perdre patience face aux promesses non tenues par sa direction.

Il y a trois semaines à peine, Luis Enrique prenait officiellement ses fonctions à la tête du PSG. Le coach espagnol remplaçait Christophe Galtier sur le banc et démarrait ainsi une nouvelle étape dans sa carrière. Un projet ambitieux et qu’il comptait mener à bien, avec la contribution de Luis Campos et sous la supervision de Nasser Al-Khelaifi. Depuis, l’excitation de l'intéressé a laissé place à la frustration.

Luis Enrique veut que les promesses soient tenues

Au-delà du cas Kylian Mbappé, qui pollue la phase de préparation de son équipe, Luis Enrique est remonté car le mercato n’avance pas assez vite à ses yeux. Certes, les Ugarte, Asensio, Lee Kang-In et Lucas Hernandez ont tous débarqué au club depuis le début de l’été, mais ces renforts ne sont pas suffisants à ses yeux.

Si l’on en croit une information de Sports Zone, le technicien asturien attend au moins cinq autres transfuges. Six, si jamais Marco Verratti quitte le club d’ici le 31 aout, ce qu’il n’avait d’ailleurs pas du tout prévu. Ce sont les promesses qui lui ont été faites et il exige qu’elles soient tenues.

Luis Enrique espère en priorité la venue de deux ailiers. Des joueurs percutants sur les ailes et qui sont capables d’apporter autant offensivement que défensivement. Un profil qui correspond à celui de Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City est pisté depuis plusieurs semaines mais Paris a du mal à conclure l’opération. L’offre soumise aux Anglais a été jugée insuffisante.

Les dossiers prioritaires n’avancent pas

L’ancien sélectionneur de la Roja, qui a pu mesurer tous les manques dont pâtit sa formation lors du dernier match amical contre le Cerezo Ozaka, reconnait également que le PSG ne peut attaquer sa saison sans un grand neuf. Or, sur ce dossier, le club rencontre également énormément de difficultés. La cible numéro 1 en ce moment c’est Harry Kane, mais il n’est pas du tout sûr que le buteur anglais débarque dans la capitale française. Ce n’est d’ailleurs pas sa priorité.

En somme, le plan qui a été établi avec Campos au moment de la signature s’est heurté à plusieurs obstacles. Luis Enrique n’est pas encore dans la confrontation, mais il se montre clairement moins serein qu’auparavant. Le scénario qui le verrait jeter l’éponge est bien sûr exclu pour l’instant. Cela étant, l’état-major parisien a tout intérêt à ne pas trop le froisser sous peine de se retrouver en conflit avec le responsable du secteur sportif avant même le démarrage officiel de la saison.