PSG, L'annonce fracassante de Luis Enrique sur Mbappé

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a fait une annonce déroutante sur l’avenir de Kylian Mbappé, samedi.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours un sujet au cœur de l’actualité. L’international français a pourtant fait savoir au PSG déjà qu’il ne prolongera pas son contrat en fin de saison. Son avenir s’écrit alors du côté du Real Madrid comme l’ont confirmé plusieurs médias. Mais le Tricolore n’a encore rien annoncé officiellement et cela continue de faire parler tout le monde du football y compris son entraineur, Luis Enrique.

Kylian Mbappé fait déjà ses adieux au PSG

Il y a plus d’un mois, Kylian Mbappé mettait fin au suspens en informant le PSG et ses coéquipiers qu’il partirait en fin de saison. Le capitaine de l’Equipe de France quitterait alors le club parisien après sept saisons de bons et loyaux services. Toutefois, Mbappé maintient le suspens sur sa future destination même si tous les médias s’accordent sur le fait qu’il signera au Real Madrid.

En Espagne d’ailleurs, la presse a annoncé que le joueur aurait déjà paraphé son contrat avec le club merengue et aurait même déjà choisi sa date de présentation. Les médias ibériques vont même loin en révélant le numéro qui serait réservé à Kylian Mbappé au Real Madrid. Assez d’informations qui confirment de jour en jour que l’ancien joueur de Monaco sera bien Madrilène la saison prochaine. Mais au PSG, on refuse encore de croire à ce scénario.

Luis Enrique ne veut pas lâcher Mbappé

La décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG a déclenché une série de choix surprenants de Luis Enrique sur le joueur. Le technicien français a notamment commencé par mettre le Français au banc surtout lors des matchs de Ligue 1. Des décisions que l’ex-coach du Barça a justifiées à plusieurs reprises par le fait que le PSG devrait apprendre à jouer sans Kylian Mbappé. Pourtant, Luis Enrique espère toujours que le meilleur buteur de l’histoire du club revienne sur sa décision et reste à Paris.

« Pourquoi cela serait son dernier match (OM – PSG, ndlr) ? Moi, j’ai toujours l’espoir que Kylian (Mbappé) change d’opinion. Il n’a rien dit pour le moment. Il peut changer d’opinion. Imaginons que nous gagnons les 4 titres cette saison et Kylian Mbappé fait son choix au dernier moment et décide que sa place est à Paris. Pourquoi pas ? », a déclaré Luis Enrique dans un entretien avec Prime Video.