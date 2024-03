Sa situation au PSG, participation aux JO, l'Euro... Mbappé livre ses vérités

Kylian Mbappé s’est exprimé sur plusieurs sujets vendredi dont son avenir au PSG et sa participation aux JO.

Kylian Mbappé était en conférence de presse ce vendredi en marge du choc France – Allemagne qui aura lieu samedi soir. Le capitaine de l’Equipe de France a profité de l’occasion pour mettre les choses au clair sur sa situation au PSG ainsi que sur sa probable participations aux Jeux Olympiques.

Kylian Mbappé fait planer le doute sur son avenir

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid. Une rumeur qui a pris de l’ampleur depuis que les médias ont révélé qu’il avait déjà informé le PSG de son départ en fin de saison. Cependant, l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne s’était pas encore prononcé sur son avenir jusqu’aujourd’hui.

Interrogé à ce sujet donc ce vendredi, Kylian Mbappé refuse de donner une indication sur son avenir. « J'ai rien annoncé, parce que je n'avais rien à annoncer. Tant que je ne l'ai pas fait c'est que je n'ai rien à annoncer », lance le vice-capitaine du PSG face à la presse.

Mbappé ne forcera pas pour les JO

Hormis son avenir, la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques est l’autre actualité qui fait grand bruit en France. En effet, l’international français souhaite être de la partie l’été prochain mais sa présence dépend de son club ou plutôt, de son futur club. Toutefois, Mbappé annonce qu’il ne ferait pas un forcing pour disputer les JO.

« J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que c'était un événement qui ne dépend pas de moi. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. Je prends plus de recul sur les situations. Si je n'y avais pas j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire », poursuit-il. Ensuite, Kylian Mbappé révèle qu’il n’est pas perturbé par tous les bruits autour de sa personne.

« On en a pas discuté (les JO avec le PSG, ndlr). Tout ce qui se passe autour ? Moi j'ai une question, quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? », répond-il. Relancé sur le sujet et surtout sur les conséquences qu’ont ces bruits sur lui en dehors des terrains, le champion du monde a envoyé une réponse cinglante : « Bah, ce qui se passe en dehors, son s’en fout », tonne Mbappé.

Mbappé encore évasif sur son avenir

Même s’il n’a rien annoncé sur son avenir, il faudrait bien que sa situation soit réglée avant l’Euro. Un dénouement confirmé par Mbappé lui-même. « Je serai concentré sur l'équipe de France quand viendra l'Euro. Je pense que ce sera réglé d'ici là. Je suis concentré sur l'équipe nationale », annonce le numéro 7 du PSG. Cette révélation a notamment incité les médias à insister pour avoir une idée de la future destination de Kylian Mbappé. Mais le Bondynois est resté campé sur sa position et n’a donné aucun indice sur son prochain club.

« Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je ne me suis jamais caché. Désolé de décevoir, mais je n'ai rien de croustillant à annoncer. Moi j'ai dit que ce n'est pas un sujet. On est dans un sprint final. L'idée de faire un triplé est plus importante que de savoir si je reste ou non. On est vraiment concentré là-dessus », confie Kylian Mbappé.