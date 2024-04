PSG, l’analyse de Vitinha sur son efficacité face au but

Le milieu de terrain du PSG, Vitinha, est revenu sur son efficacité face au but à la veille du choc contre Dortmund.

Le PSG défie mercredi le Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions. Même si ce choc suscite moins de réactions que celui face au Barça en quart de finale, c’est également un match très attendu. Si toutes les attentions sont portées sur l’attaque du PSG avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, un autre homme représente pourtant un danger pour le BVB. Il s’agit de Vitinha, qui se mue en buteur ces dernières semaines. L’international portugais est d’ailleurs revenu sur son efficacité face au but avant de retrouver Dortmund.

Vitinha est conscient de ses qualités

Ce n’est pas pour rien que le PSG a entamé les négociations pour prolonger Vitinha. L’international portugais s’est en effet imposé comme un des tauliers du club parisien cette saison. Ces dernières semaines, Vitinha, en plus de son travail au milieu de terrain, s’est mué en buteur à diverses reprises.

L’ancien joueur de Porto a surtout marqué lors des deux matchs face au Barça en quart de finale de Ligue des Champions (un but à l’aller et un autre au retour). Pourtant, Vitinha n’est pas un buteur dans l’âme. « Je n'ai pas beaucoup ça en moi (être buteur dans l'âme, ndlr), mais je sais que j'ai la capacité pour marquer plus souvent », révèle-t-il dans un entretien diffusé par le PSG.

Vitinha se sert de Mbappé et Dembélé

Avec 7 buts et 2 passes décisives cette saison, Vitinha a ajouté une autre palette à son jeu. L’international portugais a pris l’habitude de tirer au but et cela lui réussit plutôt bien. Pour cela, Vitinha a compris qu’il pouvait profiter des espaces laissés par les défenses adverses, beaucoup plus concentrées sur Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

« C'est incroyable pour moi et pour tous les joueurs d'évoluer ainsi. On est meilleurs individuellement et collectivement, a-t-il ajouté. Parfois, les défenseurs sont plus concentrés sur Kylian (Mbappé) et Ousmane (Dembélé). Il y a plus d'espaces et moi j'en profite », explique Vitinha