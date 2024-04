L’arbitre du match Dortmund – PSG est connu !

L’arbitre retenu pour le match aller entre Dortmund et le PSG en ½ finale aller de la Ligue des champions vient d’être connu.

Mercredi, le Paris Saint-Germain est en déplacement au Signal Iduna Park en Allemagne pour défier le Borussia Dortmund dans le cadre du match aller des demi-finales de la Ligue des champions. A deux jours de ce choc entre deux adversaires qui se connaissent bien, l’UEFA vient de dévoiler le nom du juge central, qui va officier le match.

L’Angleterre au sifflet du Dortmund-PSG

Vainqueur du FC Barcelone (1-4) en quarts de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain sera aux prises avec le Borussia Dortmund au dernier carré. Les Allemands, quant à eux, ont réussi à se défaire des Espagnols de l’Atlético Madrid pour en être là. Pour ce premier match aller des demi-finale, l’UEFA vient de dévoiler le nom de celui qui sera au sifflet.

Même si l’Angleterre a quitté la compétition, elle se fera représenter à travers ses arbitres. En effet, l’instance dirigeante du cuir rond européen a jugé bon de nommer Anthony Taylor au sifflet du match entre Bavarois et Franciliens. L’Anglais sera assisté de Gary Beswick et Adam Nunn, alors que le tandem anglais Stuart Attwell et David Coote sera à la VAR.

Taylor, bon et mauvais souvenir pour le PSG

Ce sera le huitième match du PSG que l’arbitre anglais de 45 ans va diriger ce mercredi. Il était au sifflet lors de la défaite du PSG face au Barça (2-3) au Parc des Princes lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions cette saison.

En dehors de cette défaite, le PSG n'avait jamais perdu lorsque Anthony Taylor était au sifflet. Depuis le 8 décembre 2015 et une victoire face au Shakhtar Donetsk (2-0), les Franciliens ont récolté un match nul et quatre victoires, dont une face à Dortmund (2-0) en huitième de finale retour de Ligue des champions en 2020. Une victoire qui avait permis au PSG de se qualifier après avoir perdu (2-1) à l’aller.