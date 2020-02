PSG, Figo : "Mbappé serait une grande recrue pour le Real Madrid"

L'ancien international portugais a admis qu'il aimerait voir un jour l'attaquant français évoluer sous les couleurs des Merengue.

Le spectre d'un départ de Kylian Mbappé au rôde quasiment en permanence sur le PSG. Les rumeurs concernant le recrutement du Français chez les Merengue ne s'arrêtent jamais, et pour beaucoup c'est inéluctable que le champion du monde 2018 jouera un jour dans la capitale espagnole, même si ce n'est pas pour l'été prochain. En marge des Laureus Sports Awards à Berlin, Luis Figo est revenu sur le début de carrière de Kylian Mbappé au micro de RMC Sport et aimerait le voir au Real Madrid dans le futur.

"L'âge ne veut rien dire quand on a toutes ces qualités. L'important est qu'il continue d'être passionné par ce sport, qu'il continue de s'améliorer, de vouloir être meilleur chaque jour. Ce n'est que comme ça qu'il atteindra tout ce qu'il veut obtenir. Mbappé est un joueur jeune, un des meilleurs du monde, un des plus chers aussi. Il est dans une équipe qui n'a pas de problèmes financiers, je ne sais pas s'il sera possible de le transférer. Mais ce serait une grande recrue pour le Real Madrid", a expliqué l'ancien international portugais.

Vasilyev avait déjà annoncé l'affection de Mbappé pour le Real Madrid

Un avis partagé par beaucoup d'acteurs et d'observateurs du football mondial. Dans un entretien accordé au quotidien AS, fin janvier, le défenseur du Real Madrid, Nacho Fernandez avait fait un appel du pied à l'attaquant de l'équipe de indiquant qu'il serait accueilli comme un prince au Real Madrid : "Il y a beaucoup d’attaquants de très haut niveau. Ce sont les gens au-dessus de nous qui prennent ces décisions. Mais si Mbappé nous fait des signes, il faut être prêt à l’accueillir".

En novembre dernier, Vadim Vasilyev, avait accordé un entretien au quotidien régional Le Parisien, avouant que tôt ou tard, son ancien protégé évoluerait sous les couleurs du Real Madrid : "Est-ce que je le vois rejoindre Madrid tôt ou tard ? Oui. Quand ? Je n’en sais rien, mais ça me semble inéluctable. Ce club compte beaucoup à ses yeux", avait rappelé Vasilyev, avant que la discussion ne s’oriente sur ce fameux été 2017, lorsque le Tricolore a dit non à la Maison Blanche.

"Pourquoi a-t-il décliné l’offre du Real ? La proposition madrilène était plus intéressante pour . Mais il m’a dit : ‘Vadim, au fond de moi, je sens que c’est trop tôt. Je n’ai joué qu’un an dans mon pays. Je suis Parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Je veux devenir un grand joueur ici. Le Real, ça attendra…’. C’est une preuve d’intelligence. Bravo", avait conclu Vasilyev. De son côté, le PSG espère forcément garder le plus longtemps possible son numéro 7.