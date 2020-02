NxGn - PSG : Tanguy Kouassi, un Titi en pleine euphorie

Auteur de son premier doublé en Ligue 1 samedi à Amiens (4-4), le jeune Tanguy Kouassi (17 ans) prend de l'épaisseur dans l'effectif de Thomas Tuchel.

C'est l'un des tubes du moment à Paris. Apparu à 9 reprises avec l'équipe première depuis le début de l'année, le jeune Tanguy Kouassi confirme match après match qu'il a toutes les qualités pour réussir une belle carrière. Samedi, à Amiens, (4-4), l'espoir de 17 ans et 255 jours a relancé son équipe en marquant ses deux premiers buts en sur corner, devenant par la même occasion le plus jeune joueur à inscrire un doublé en L1 depuis 1976. Tout sauf anodin. "Tanguy a fait un match exceptionnel, confiait Thomas Tuchel après la rencontre. Il est impressionnant, il a du caractère et beaucoup de qualités."

L'une d'elles résulte en sa polyvalence. Car si le Titi du PSG est défenseur central de formation, c'est bien au milieu de terrain qu'il a démarré sa carrière en professionnel, le 7 décembre à (1-3), avant de connaître sa première titularisation en quatre jours plus tard, au Parc des Princes, contre Galatasaray (5-0). Un match au cours duquel il avait déjà montré toute l'étendue de son talent, ratissant de nombreux ballons dans l'entrejeu, à un poste qu'il ne connaissait pas plus que cela. D'ailleurs, en U19, il n'a été aligné qu'une seule fois au milieu cette saison. C'était début janvier, à Lens, en 32e de finale de Coupe Gambardella. Et là encore, Tanguy Kouassi avait été excellent, portant la jeune garde parisienne vers une qualification amplement méritée.

Mais depuis, le natif de Paris a retrouvé ses habitudes. Et on le voit davantage en défense centrale, comme ce fut le cas samedi en Picardie. Une conséquence logique après les blessures d'Abdou Diallo, Presnel Kimpembe ou encore Thiago Silva ces dernières semaines. "C'est vrai que je vis deux bons mois, expliquait l'intéressé récemment au micro de Bleu Paris. Ça me fait très plaisir de jouer avec mon club formateur. J’ai vraiment travaillé dur pour en arriver là. J’espère que ça va continuer ainsi. Dire que je marche sur l’eau, je ne pense pas. Je n’ai encore rien fait comparé à Thiago Silva, Marquinhos ou même Presnel Kimpembe..."

L'enjeu d'un contrat pro au PSG

Kouassi, dont le maillot arbore le n°33 sans flocage au-dessus, a quand même progressé sur plusieurs aspects de son jeu. Ce que confirmait son ancien coach Laurent Huard dans les colonnes de L'Equipe : "En formation, s'il y avait un petit bémol avec Tanguy, c'était sa gestion de la profondeur. Dans ce rôle-là, il évolue sur son point fort : tout ce qui est de face. Il coupe tout, il presse. (...) Il a vraiment progressé sur sa première relance aussi."

L'ascension progressive d'un jeune talentueux et posé, dont le contrat aspirant se termine à la fin de la saison, et qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG. À ce sujet, le directeur sportif Leonardo disait fin janvier que les rapports étaient "positifs" avec lui, son entourage et son compère Adil Aouchiche, dans une situation similaire. Mais l'urgence se fait sentir et d'autres écuries européennes comme et Leipzig n'ont pas attendu le feu vert du club francilien pour faire part de leur intérêt à un joueur qui ne manque pas de sollicitations. Paris, lui, en aurait bien besoin à l'avenir, surtout si Thiago Silva venait à partir libre l'été prochain.