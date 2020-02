PSG - Neymar : "Ce sera difficile pour nous à Dortmund"

Le maître à jouer du PSG s'est confié à Sky Sports à quelques jours du choc face aux Allemands. Il s'attend à un match compliqué à l'extérieur...

Toujours absent du groupe du en marge de la rencontre de championnat de ce samedi face à l' (17h30), Neymar continue de soigner son retour à la compétition. En conférence de presse, vendredi, Thomas Tuchel avait indiqué qu'il y avait de grandes chances de voir le Brésilien jouer en C1 : "Il va s'entraîner avec nous. Il est sur le terrain, vous l'avez vu. Pourquoi aux entraînements et pas en match ? Parce qu'il est plus protégé. On peut jouer avec un joker et il n'y a pas trop de risques. Le risque diminue chaque jour et on va décider après la séance, avec le joueur, le club et le staff médical", avait ainsi expliqué l'Allemand.

"Jadon est un joueur que j'aime regarder jouer​"

Si rien n'indique officiellement qu'il sera présent pour affronter le lors du très attendu huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Neymar a estimé que l'affrontement face aux hommes de Lucien Favre promet d'être mouvementé, évoquant notamment l'ailier anglais Jadon Sancho.

"Ce sera sans aucun doute un grand match pour ceux qui aiment le football. Nous sommes deux équipes qui aimons attaquer. Le Borussia a des joueurs qui peuvent faire la différence. Jadon est un joueur que j'aime regarder jouer, c'est un grand joueur plein de qualités", a d'abord confié Neymar, à Sky Sport .

"Dortmund a beaucoup de bons joueurs. Mais ils en ont un spécial et nouveau avec Sancho. On sait tous à quel point ce sera difficile pour nous à Dortmund. On espère jouer un bon match pour ramener un bon résultat à Paris", a ensuite ajouté l'ancien du , déterminé.