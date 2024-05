PSG – Dortmund : Marquinhos appelle le public à l’aide

Le défenseur du PSG, Marquinhos, a envoyé lundi, un message aux supporters parisiens avant le choc contre Dortmund.

Le Paris Saint-Germain reçoit mardi le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions. En prélude à cette rencontre, Marquinhos était présent en conférence de presse ce lundi à l’instar de son entraineur, Luis Enrique. Le capitaine du PSG a profité de l’occasion pour lancer une alerte à l’endroit du public parisien.

Marquinhos compte sur le soutien du Parc des Princes

Défait le mercredi dernier au Signal Iduna Park lors de demi-finale aller de Ligue des Champions (1-0), le PSG joue sa qualification contre Dortmund à domicile. Comme le club allemand il y a près d’une semaine, le club de la capitale peut également compter sur le soutien du Parc des Princes ce mardi. Un soutien qui renforce déjà la confiance de Marquinhos en vue de cette rencontre.

« J'ai plein de souvenirs, on sait que c'est important de jouer devant nos supporteurs. C'est pour ça qu'on est confiant. Ils peuvent changer un match avec leur énergie. Le foot compte dans la vie de beaucoup de personnes. A Paris, il y a cette passion pour le foot », déclare l’international brésilien.

Marquinhos mystérieux sur le plan d’attaque du PSG

Cependant, le PSG ne compte pas uniquement sur le soutien de ses supporters pour renverser Dortmund. La qualification se jouera bel et bien sur le terrain et c’est là que les joueurs sont attendus. Interrogé sur le plan du club pour arriver à bout des hommes d’Edin Terzic, Marquinhos a préféré ne pas dévoiler la stratégie du PSG mais fait savoir quand même que les Parisiens resteront fidèles à leurs idéaux.

« Notre stratégie sera en place et on ne va pas la dire. Il faut jouer avec notre plan et notre idée depuis le début de saison, de contrôler le ballon, se créer des occasions comme en 2e mi-temps là-bas. On a beaucoup parlé, travaillé et cité les détails qu'on doit améliorer. Tout le monde est prêt et conscient de ce qu'on doit faire pour gagner ce match », ajoute le recordman des matchs avec le PSG.