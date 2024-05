PSG – Dortmund, le surprenant appel du CUP aux joueurs et supporters

Avant le match entre le PSG et Dortmund, les Ultras parisiens font un appel fort aux joueurs et supporters de la formation francilienne.

Après la défaite au match aller (1-0) en Allemagne, le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund, ce mardi 7 mai 2024 (21 heures), dans le cadre de la manche retour des demi-finales de la Ligue des champions. En prélude à ce match très attendu, les Ultras du PSG ont lancé un appel aux joueurs et supporters du club francilien.

"Elever le niveau"

Il y a quatre ans, le Paris Saint-Germain avait échoué à sa première et unique finale disputée en Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1). Le club francilien, toujours en lice cette saison, défie le Borussia Dortmund, ce mardi, en demi-finale retour. Alors que les champions de France ont perdu à l’aller face aux Bavarois (1-0), les supporters parisiens demandent à leurs joueurs d’élever le niveau cette fois-ci afin de valider le billet pour Wembley, le 1er juin prochain.

(C)Getty Images

« C’est une demi-finale. On demande aux joueurs d’élever le niveau, mais il faut que nous aussi en tribunes on élève le niveau et que tout le Parc soit à la hauteur. C’est un match spécial, il faut une ambiance spéciale. Tout le Parc arrive à s’identifier à cette équipe-là, confirme le leader des ultras parisiens. Il y a quelque chose qui s’est créé au fil de l’année. Il y a un respect et cette année, on est content de notre équipe. On est fiers et c’est tous ensemble qu’il faut y aller », a déclaré Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris (CUP) sur France Bleu.

Le CUP promet "le feu" au stade

Vu que le match se joue à domicile ce mardi soir (21 heures), le président du Collectif Ultras Paris invite tous les supporters à remplir le Parc des Princes afin de pousser Kylian Mbappé et ses partenaires à être motivés pour accomplir la tâche. Romain Mabille demande d’avoir un esprit combatif jusqu’au coup de sifflet final, quoiqu’il arrive.

Getty/GOAL

« On a tous un rôle à jouer, lance Romain Mabille, le président du CUP, interrogé par France Bleu. Il faut que ce soit le feu dans le stade, que toutes les tribunes se lèvent, tout le monde chante, tout le monde les pousse à l’exploit. Ce qu’on veut demander aux gens du Parc, c’est que même si tout le monde est concentré sur le match, peu importe ce qu’il se passe sur le terrain, il faudra garder cet esprit combatif et ne rien lâcher jusqu’à la fin », a ajouté le président du CUP. Le message est passé.