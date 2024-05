Paris SG - Dortmund : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG reçoit le Borussia Dortmund, mardi, à l’occasion du match retour des ½ finale de la Ligue des champions. Toutes les dernières infos ici.

C’est la semaine décisive pour les clubs encore en lice pour la Ligue des champions. Après leur match aller qui avait tourné à l’avantage des Bavarois (1-0), le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se retrouvent, ce mardi, au Parc des Princes pour la manche retour.

Encore une remontada pour le PSG ?

Même si l’option envisagée pour être en confiance avant le match retour a été manquée la semaine dernière, le Paris Saint-Germain reste confiant pour une qualification en finale de la Ligue des champions. Battu au Signal Iduna Park, mercredi dernier, le club francilien veut prendre le dessus sur les Bavarois, ce mardi, afin de prendre la revanche comme ce fut le cas face au FC Barcelone lors du précédent tour de la compétition. Les hommes de Luis Enrique ont profité du repos à leur accordé par la LFP pour bien préparer la réception de Dortmund. Lucho, qui s’attend à un match difficile contre les Bavarois, a d’ailleurs invité Kylian Mbappé à défendre comme tous les autres joueurs. Le rêve d’un premier titre en Ligue des champions est toujours possible à Paris.

En ce qui le concerne, le Borussia Dortmund vient dans le but de conserver l’avantage pris à l’aller. Si Sébastien Haller était forfait samedi en raison d'une petite alerte à la cheville, l'attaquant ivoirien est bien présent dans le groupe de Dortmund pour défier Paris au Parc des Princes. Les hommes de l’entraîneur Edin Terzic sont en confiance avant ce déplacement à Paris. Samedi, les Bavarois ont étrillé Augsbourg (5-1) en championnat national.

Horaire et lieu de match

Paris SG – Dortmund

½ finale retour/Ligue des champions

Lieu : Parc des Princes

A 21 heures française

Les compos probables du match Paris SG - Dortmund

Paris SG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola

Dortmund : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Sabitzer - Adeyemi, Brandt, Sancho - Füllkrug

Sur quelle chaîne suivre le match Paris SG – Dortmund

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund sera à suivre ce mardi 7 mai 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.