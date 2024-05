PSG – Dortmund : Le conseil d’Emmanuel Petit aux Parisiens

Emmanuel Petit a donné un conseil aux joueurs du PSG en vue du choc contre Dortmund, mardi.

Le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund ce mardi à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Défait lors de la manche aller, le club parisien doit absolument gagner ce soir afin de se qualifier pour la finale de la coupe aux grandes oreilles. Juste après que Jérôme Rothen a montré aux joueurs les clés de la qualification, Emmanuel Petit a donné un conseil à ces derniers dans ce sens.

Emmanuel Petit veut voir un PSG revanchard

Il y a une semaine, le PSG s’inclinait en Allemagne face au Borussia Dortmund lors de la demi-finale aller de C1 (1-0). Une défaite qui a éloigné le club francilien d’une qualification en finale. Les hommes de Luis Enrique doivent alors combler ce retard d’un but et éliminer par ricochet, éliminer le club de la Ruhr. Pour Emmanuel Petit, le PSG a juste besoin de rehausser un peu son niveau par rapport au match aller.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Je pars du principe que les Parisiens se doivent à eux-mêmes une revanche parce que beaucoup étaient loin de leur niveau. Je pense que les joueurs vont mettre les ingrédients sur le terrain. Ils ont bien conscience que même s'ils ont fait un match médiocre à l'aller, il n'y a un écart que d'un but. Et même en étant médiocre, ils ont eu les meilleures occasions. Donc il suffit qu'ils réhaussent un peu leur niveau individuellement et collectivement pour poser des problèmes à Dortmund. Je ne suis pas en train de dire que ce sera facile. Mais les Parisiens, s'ils mettent les ingrédients, je ne vois pas comment Dortmund pourrait prendre la qualification », lance l’ancien international français dans Rothen s’enflamme sur RMC.

La recommandation de Petit aux Parisiens

Le PSG est très confiant avant cette rencontre. Un excès d’optimisme qui ne passe d’ailleurs pas à la direction et qui a énervé Jérôme Rothen également. Mais si les joueurs comptent beaucoup plus sur le soutien du Parc des Princes, Emmanuel Petit sait ce qu’ils doivent faire pour gagner.

« On m'a posé la question de comment aborder ce match. Si je suis dans le vestiaire parisien ce soir, je rentre sur le terrain et dès la première seconde je les attrape à la gorge. Il y a des gens qui te disent qu'il y a 90 minutes, que tu peux être patient. Mais non. Le problème c'est que quand le compteur va tourner, s'il y a toujours 0-0, la pression va devenir de plus en plus énorme. Les 20 premières minutes sont cruciales. Il faut leur rentrer dedans, il n'y a pas de discussion possible », suggère-t-il.