PSG – Dortmund : Jérôme Rothen dévoile les clés d’une qualification parisienne

Jérôme Rothen a montré au PSG mardi, les clés de la victoire contre Dortmund.

Le Paris Saint-Germain affronte ce mardi soir, le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Les Parisiens sont dans l’obligation de remporter ce choc pour se qualifier en finale après leur défaite à l’aller. Alors que le BVB a une motivation supplémentaire pour obtenir la qualification, Jérôme Rothen sait comment le PSG va renverser les Allemands.

Le coup de main de Jérôme Rothen au PSG

C’est le grand jour pour le PSG. Le club francilien a l’occasion de rentrer dans l’histoire ce mardi en devenant le troisième club français à disputer deux finales de C1 après Reims et l’OM. Mais Paris est encore loin de Wembley puisque c’est Dortmund qui a l’avantage pour le moment. Par contre, le PSG a l’avantage du public qui sera à fond derrière les joueurs ce soir. Et, justement, Jérôme Rothen demande aux Parisiens de se servir de la ferveur des supporters pour décrocher cette qualification.

« J'espère qu'avec le contexte, avec cette ambiance qui va être incroyable, que les joueurs vont se servir de ça. Il faut que ce soit un évènement, que les joueurs abordent le match différemment. Je pense que par rapport à leurs déclarations, au fait d'être dans leur bulle et d'avoir fait leur autocritique par rapport au match aller... Dans l'approche de ce rendez-vous qui peut être historique, il y aura cette sensation de peur, d'appréhension de ne pas être au rendez-vous, et quand tu as cette peur en toi, c'est là que tu fais des différences, c'est là que l'agressivité va être différente et on aura une réponse dès les premières minutes. Je serai très, très déçu si je ne sentais pas ce supplément d'âme d'entrée. Et je pense qu'ils vont l'avoir ce soir », déclare l’ex-joueur du PSG dans Rothen s’enflamme sur RMC, ce mardi.

Rothen était pourtant énervé contre le PSG…

Avant même cette nouvelle sortie de Jérôme Rothen, le PSG lançait déjà un appel aux supporters. Ces derniers également ont assuré qu’ils seront remarquablement présents. Cette assurance a donné de la confiance aux joueurs qui se voient déjà en finale. Un zèle d’optimisme qui inquiète le président, Nasser Al-Khelaïfi et dont Rothen s’est d’ailleurs offusqué il y a 24 heures.

« Dire ‘’on va gagner’’, ça reste un match de football, tu n'es pas sûr de le gagner. (...) Moi ce n'est pas la méthode que j'aurais employée. Parce que je suis superstitieux, je l'ai toujours été, on m'a transmis ça tout au long de ma carrière... Des fois il vaut mieux ne rien dire, pour ne pas exciter les adversaires et garder des forces. Je ne fais pas partie de ceux qui ont besoin de se persuader en annonçant des choses », pestait-il sur la même émission, lundi.