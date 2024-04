PSG, Bradley Barcola snobe Mbappé et désigne son idole

Jeune attaquant du PSG, Bradley Barcola a une idole comme tout autre joueur de foot. Mais l’ailier français n’a pas son idole en Ligue 1.

Même s’il apprécie Kylian Mbappé, le Bondynois n’est pas le footballeur qui a fait rêver Bradley Barcola quand il était encore plus jeune. D’ailleurs, l’idole du joueur formé à l’Olympique Lyonnais n’a jamais joué en Ligue 1 de France.

Barcola apprécie bien Dembélé et Mbappé

Dans une longue interview accordée à l’UEFA à quelques jours de la demi-finale aller de Ligue des champions à Iduna Park contre le Borussia Dortmund, Bradley Barcola a abordé sa jeunesse, ses liens avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé et bien d’autres sujets. Pour l’ailier gauche du PSG, les deux attaquants susmentionnés l’ont vraiment aidé à percer depuis qu’il a rejoint la formation francilienne l’été dernier.

« Je pense que ça se fait naturellement. S’entraîner avec d’aussi grands joueurs (Mbappé et Dembélé, Ndlr), tu ne peux que progresser. En plus, ils donnent vraiment beaucoup de conseils. Ousmane, par exemple, c’est lui qui me dit de prendre la balle, de jouer les un contre un, de ne pas me poser de questions. Kylian, pareil, il me dit la même chose: “Si tu peux tirer, tire, si tu peux me la mettre, mets-la moi”. De bons conseils », a-t-il déclaré.

Barcola dévoile son idole

Même s’il apprécie son grand frère Malcolm, qui « a toujours été là derrière » lui, Bradley Barcola ne voit pas son aîné footballeur comme son idole. Lionel Messi, qui est passé par le PSG un peu avant l’arrivée de Barcola n’est pas le crush du jeune ailier de 21 ans. Pour lui, Cristiano Ronaldo a été son idole depuis toujours.

« Dans cette compétition, c’était Cristiano Ronaldo. Le voir marquer à presque tous les matchs, même en finale, porter son équipe, c’était exceptionnel à chaque fois de le voir. C'était vraiment toute mon enfance. J'ai toujours aimé Ronaldo, le voir beaucoup travailler et marquer. Sa mentalité, ne jamais rien lâcher, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et c'est ce qui m'a emmené jusqu'ici. J'ai toujours beaucoup travaillé en ayant une bonne mentalité. C'est ça que j'ai retenu de lui », a lancé Barcola.

« Le voir toujours se surpasser, à chaque fois, c’est vraiment bien pour nous les jeunes quand on le regarde. Cela donne envie de bosser comme lui et de se dire qu'on peut tout avoir en travaillant », a-t-il ajouté à propos du Portugais d’Al Nassr FC.