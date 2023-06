Le PSG officialise le départ de Messi

Le PSG vient de confirmer que Lionel Messi ne fera plus partie de son effectif la saison prochaine.

Ce qui était un secret de polichinelle depuis quelques jours est désormais officiel. Lionel Messi quittera le PSG cet été suite à l’expiration de son contrat. Il n’y aura pas de prolongation de contrat pour la star argentine.

Pas de saison 3 pour Messi

« Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23. Le Club tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France », a fait savoir le club champion de France dans un communiqué ce samedi.

La Pulga disputera son 75e et tout dernier match avec Paris ce samedi lors de l’opposition avec Clermont. A l’issue de la partie, il célèbrera avec ses coéquipiers la conquête du titre de champion de France. A 35 ans, il se posera ensuite pour réfléchir au futur chapitre de sa carrière. Son avenir devrait se dessiner à Barcelone, ou en Arabie Saoudite ou en MLS.

Une expérience parisienne positive mais amère pour Messi

Messi quitte donc Paris et en laissant un souvenir plutôt mitigé auprès des supporters franciliens. Car si sur le plan statistique, il a été parfaitement à la hauteur des attentes en marquant 32 buts et en délivrant 35 passes décisives durant son séjour dans la capitale, en terme d’investissement et d’engagement il n’a pas été irréprochable. Son côté dilettante et son désintérêt envers le public parisien lui ont valu quelques soirées compliquées au Parc. Il a même été copieusement sifflé à de maintes reprises.

Messi se sera aussi fait remarquer en ratant une séance d’entrainement sans autorisation pour une escapade en Arabie Saoudite. Une initiative personnelle qui lui a valu une mise à l’écart. C’était un épisode difficile pour lui, mais en quittant le club il préfère ne retenir que le positif. « Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite », a-t-il déclaré en guise d’adieu.

Al-Khelaifi l’a remercié

Nasser Al-Khelaifi, le président du club, n’est pas rancunier non plus. Il a tenu à remercier sa star. Le contraire aurait été cela dit surprenant au vu de tous les revenus qu’a fait gagner l’Argentin au club et le rôle qu’il a joué dans l’attractive nouvelle qu’a eue le PSG sur la scène internationale. « Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris. Voir un septuple vainqueur du Ballon d'Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l'avenir », a indiqué le président parisien.

Le départ de Messi est officialisé au lendemain de celui de Sergio Ramos. Paris est aussi en passe de se séparer de son coach Christophe Galtier. C’est une vraie page qui se tourne au sein du club français cet été.