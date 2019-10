PSG, Ben Yedder pas inquiet pour Sarabia

L'attaquant de l'AS Monaco a défendu son ancien coéquipier au FC Séville et considère qu'il a seulement besoin d'un temps d'adaptation.

Impressionnant en la saison dernière avec douze buts et treize passes décisives, Pablo Sarabia peine à donner la pleine mesure de son talent depuis son arrivée au il y a quelques semaines. L'international espagnol est toujours en période d'adaptation et cela se ressent sur le terrain, mais surtout au niveau des statistiques. Néanmoins, dans les colonnes de L'Equipe, Wissam Ben Yedder qui a évolué avec l'Espagnol du côté de l'Andalousie, a défendu ce dernier et continue de croire en sa réussite dans la capitale française.

"Il sort d’une année à Séville où il a été très efficace. Et on le sentait très en confiance. Plus il était décisif, plus il tentait des choses, plus il marquait. Il était dans une grosse dynamique. C’est un joueur qui a besoin de confiance. Ce n’est pas quelqu’un de renfermé, il peut même être un leader. Il nous motivait beaucoup à Séville mais il doit sentir la confiance autour de lui. Il est très exigeant avec lui-même. En plusieurs saisons, je ne l’ai jamais vu engueuler un coéquipier. Non, lui, quand ça ne va pas, il s’en prend avant tout à lui", a expliqué l'attaquant de l'AS .

"C'est un joueur de côté"

Wissam Ben Yedder a analysé les qualités de son ancien coéquipier : "Pablo c'est avant tout un joueur de couloir. Il est sans cesse disponible sur son côté. Avec nous, c'était le droit quasiment tout le temps. J'ai vu qu'à Paris, il pouvait se retrouver dans l'axe parfois, mais ce n'est pas là qu'il fait le plus de différences. Il a une feinte qu'il fait souvent. C'est une feinte de centre et il revient sur son pied gauche. Il aime partir du côté et se recentrer. C'est un joueur de ballon qui adore les petits espaces, les une-deux et qui sent le jeu. Un joueur espagnol quoi. Il a une vraie qualité dans la finition devant le but".

L'article continue ci-dessous

"Mais ce n'est pas un joueur de côté qui va rester scotché à la ligne et passer en vitesse en un-contre-un. Il élimine souvent par la passe ou par un redoublement. Après, dans le dribble, je me souviens qu'il provoquait beaucoup de fautes. Ce n'est pas un joueur spécialement rapide, mais il est hyper rapide dans l'exécution. Et il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est sa qualité de centres. Il est très précis, il sait bien lire le jeu et les déplacements des autres", a conclu l'international français.

En neuf matches toutes compétitions confondues, Pablo Sarabia a seulement délivré deux passes décisives et n'a toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs. L'Espagnol cherche encore ses marques et la tâche ne lui est pas facilitée puisqu'il a déjà joué à plusieurs postes. Mais l'ancien du va vite devoir trouver sa place car il fait face à une rude concurrence en attaque et risque de voir son temps de jeu considérablement réduire dans les prochaines semaines lorsque l'effectif sera au grand complet s'il n'est pas plus performant.