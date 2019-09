Galatasaray-PSG : l'incertitude Mbappé

Kylian Mbappé s'est entraîné ce lundi à la veille de Galatasaray-PSG, mais le doute plane sur sa présence dans le onze de départ mardi soir (21h).

Après une entrée en lice très réussie au Parc des Princes contre le (3-0), le PSG retrouve la prestigieuse pour le premier déplacement de sa campagne européenne, à Istanbul. Les hommes de Thomas Tuchel vont défier mardi (21h) dans une atmosphère bouillonnante.

Le technicien allemand devrait présenter une configuration en 4-3-3, même s'il a brouillé les pistes lors de l'ultime séance ce lundi au Türk Telekom Stadyumu. Une opposition a été effectuée en fin d'entraînement, sans pour autant qu'une équipe-type ne se dégage.

On pouvait toutefois y voir quelques indices dans l'association des paires. Devant Keylor Navas, la charnière centrale Thiago Silva-Presnel Kimpembe semble tenir la corde alors que Thomas Meunier et Juan Bernat devraient occuper les couloirs.

Mbappé a discuté avec Tuchel à la fin de l'entraînement

Identifié comme la grande force de la probante victoire contre le Real Madrid, le trio Verratti-Marquinhos-Gueye, avec le Brésilien devant la défense, devrait être reconduit au milieu même si les trois hommes n'ont pas été associés ensemble lors de l'opposition du jour.

Enfin, l'incertitude demeure sur la présence de Kylian Mbappé. Thomas Tuchel disait à propos du Français en conférence de presse : "Il n'est pas capable de jouer 90 minutes (...) la question c'est de savoir s'il commence ou s'il finit le match."

L'ancien Monégasque, souriant, a participé à toute la séance. En revanche, il a eu un échange avec son coach et le staff technique à la toute fin de l'entraînement, après que plusieurs Parisiens ne soient allés s'essayer devant le but. La discussion n'a pas duré plus d'une minute. Il mimait de grands gestes.

S'il venait à ne pas démarrer, il pourrait être remplacé par Mauro Icardi, qui a été testé aux côtés de Pablo Sarabia et Angel Di Maria. L'Argentin revient d'une blessure aux adducteurs. Dans le groupe pour le déplacement à Bordeaux ce week-end (0-1), il n'est pas entré en jeu. Ce serait son premier match depuis la démonstration face au Real Madrid.

Par Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Istanbul.