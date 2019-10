Galatasaray-PSG : Radamel Falcao, des débuts timides en Turquie

S'il a déjà ouvert son compteur, l'ancien attaquant de l'AS Monaco est resté muet lors du choc face à Fenerbahçe. Il retrouve ce mardi soir le PSG.

Accueilli comme une rockstar en Turquie, avec des miliers de supporters à l'aéroport puis un stade plein à craquer pour sa présentation, Radamel Falcao vit un rêve éveillé à . Le club stambouliote se frotte les mains : la vente des maillots floqués du nom de l'attaquant colombien se vendent très bien, comme Sneijder et Drogba avant lui. Côté terrain, les premiers pas d'El Tigre sont plus mitigés : s'il a eu le mérite de marquer dès son premier match contre Kasimpasa, ses prestations suivantes ont un peu déçu.

Des repères à retrouver

L'attaquant arrivé de la principauté monégasque cet été a fait face à deux rendez-vous importants pour Galatasaray : la première journée de la phase de groupes de la du côté de Bruges et un derby d'Istanbul contre Fenerbahçe. À chaque fois, son équipe a été tenue en échec sur le même score (0-0). Esseulé en attaque dans un 4-3-3 où il n'est plus soutenu par un deuxième attaquant comme à , le buteur de 33 ans doit retrouver ses repères.

Cependant, à sa décharge, l'expression collective du club turc possède une belle marge de progression. Les nombreuses recrues du dernier mercato estival (Seri, Lemina, Babel, Nzonzi) ne sont pas encore à 100%, ce qui explique le début de saison mitigé du champion en titre, seulement 8e au classement après six journées.

En conférence de presse avant de défier le PSG, Fatih Terim, entraîneur de Galatasaray a indiqué que c'était bien à l'avant-centre colombien de s'adapter à son équipe et non l'inverse. "Nous ne préparons pas le système en fonction du joueur. Cependant, certains réflexes varient selon la position du joueur. La seule chose dont on peut se se plaindre, c'est l'infertilité de notre équipe dans les zones de buts. Je suis d'accord avec les supporters, je ne suis pas satisfait."

À l'heure de retrouver une équipe avec qui il a croisé le fer durant plusieurs saisons en , Radamel Falcao est donc déjà attendu au tournant. En quête d'un match référence en Ligue des champions, Galatasaray compte plus que jamais sur El Tigre pour lancer la saison, gistoire que l'édile entre les deux parties se poursuive encore pour plusieurs semaines.