Galatasaray, Feghouli : "Mettre la pression au PSG"

Devenu un élément important à Galatasaray, l'international algérien a affiché les ambitions du club turc à l'aube d'affronter le PSG en C1.

Le PSG s'apprête à vivre l'enfer turc ce mardi soir. Les hommes de Thomas Tuchel doivent confirmer leur bon résultat face au sur la pelouse de , qui compte l'un des publics les plus chaud d'Europe. Arrivé en en 2017, Sofiane Feghouli est devenu un élément très important chez le champion de Turquie en titre. Dans une interview accordée à Foot , Sofiane Feghouli ne s'est pas démonté. L'ancien joueur de Grenoble compte bel et bien jouer ses chances à fond contre le et compte sur le soutien du public pour les aider.

"On sait que c’est une grande équipe qui prétend, et objectivement le dit, à une victoire en Ligue des Champions. Nous, on jouera à domicile devant nos fans. Que ce soit le PSG ou une autre équipe, quand on joue chez nous c’est pour gagner. On sait que Paris est une équipe très forte à domicile. Mais à l’extérieur, que ça soit en bien ou en mal, elle s’en remet à ses individualités. Ça peut être pour nous un argument de poids, avec nos supporters qui vont pousser énormément. Je pense qu’on n’est clairement pas favoris, mais on a nos chances. On va jouer ce match pour essayer de le gagner", a analysé l'international algérien.

"On peut les battre"

Sofiane Feghouli a dévoilé le plan que compte mettre en place Galatasaray pour contrarier le PSG : "Je trouve qu’en , les équipes les attendent et c’est dommage car au final elles perdent. À domicile, on va tout faire pour mettre la pression au PSG, que ce soit haut sur le terrain ou pas. Le plus important est qu’on soit compact de notre côté et qu’on ne les laisse pas prendre confiance notamment en début de match".

L'article continue ci-dessous

"Je pense que le PSG, quand il est moins bien, s’en remet à ses individualités, notamment lors des derniers matches où Neymar a marqué. Ça les a mis dans de bonnes conditions mentalement, car s’ils avaient fait match nul ils auraient eu davantage de pression. Là, ils vont venir plus sereinement. Collectivement, c’est une équipe qui s’énerve et qui se met à douter quand elle est privée de ballon. Mais à tous moments, elle peut être dangereuse et profiter de la moindre erreur. Ce sera à nous d’être au top tactiquement. On va essayer de leur mettre beaucoup de pression, de ne pas les laisser jouer, qu’ils ne soient pas à l’aise quand ils ont le ballon", a ajouté l'ailier de Galatasaray.

Le joueur formé à Grenoble a fait le point sur les forces et faiblesses de son équipe avant ce match : "Pour titiller une équipe comme le Paris Saint-Germain, on a des joueurs d’expérience au milieu de terrain, en attaque. Peut-être qu’en défense, on a peut-être un peu moins d’expérience. Globalement, on a une équipe qui joue au ballon, qui essaye de jouer, qui essaye d’avoir le monopole. Nos armes vont être, premièrement les fans. On a des fans incroyables. Ils vont mettre beaucoup de pression au Paris Saint-Germain. Ensuite, à nous d’être intelligents et patients dans le jeu. Il faudra essayer de garder le ballon quand on l’aura et ne pas le perdre rapidement. Il faudra prendre le temps de construire nos actions. C’est un match de Champions League, tout est possible. On peut les battre. L’objectif sera d’essayer de l’emporter".