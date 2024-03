PSG - Barça, Ronald Araujo prévient Mbappé

Le défenseur du Barça, Ronald Araujo, s’est exprimé, samedi, sur le duel à venir contre le PSG de Kylian Mbappé.

Depuis la fin du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions vendredi, c’est le choc entre le PSG et le Barça qui suscite le plus de réactions. Cela surtout en raison de la remontada du club catalan sur les Parisiens lors des 8es de finale de l’édition 2017 (4-0, 6-1). Hormis les retrouvailles entre Luis Enrique et Xavi Hernandez, ce match verra également l’un des futurs duels en Liga entre Ronald Araujo et Kylian Mbappé. Le défenseur barcelonais a d’ailleurs eu quelques mots à l’endroit de l’attaquant parisien ce samedi.

Ronald Araujo sous le charme de Kylian Mbappé

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé devrait être un joueur du Real Madrid, grand rival du FC Barcelone. A en croire la presse espagnole, l’international français aurait signé son contrat avec le club madrilène et n’attendrait que sa présentation dont la date aurait été choisie par lui-même. Une fois à Madrid, Kylian Mbappé sera surtout attendu lors des classicos contre le Barça. Mais en attendant, l’ancien joueur de Monaco va affronter encore une fois le club catalan en Ligue des Champions.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du FC Barcelone, Ronald Araujo aura la lourde tâche de bloquer le Français. L’international uruguayen s’attend lui-même à affronter la meilleure version de Mbappé. « C'est un grand rival, un grand joueur. Pour moi, aujourd'hui, c'est le joueur le plus dangereux en face-à-face et un joueur très important pour eux », déclare-t-il au micro de TV3.

Araujo met au défi Mbappé et le PSG

Ronald Araujo va donc se frotter à Kylian Mbappé en Ligue des Champions avant de probablement le faire pendant des saisons en Liga. Défenseur central de prédilection, l’Uruguayen est souvent envoyé dans le couloir droit face au Real Madrid afin de bloquer un certain Vinicius. Une stratégie que Xavi pourrait répéter face au PSG pour réduire l’influence de Kylian Mbappé.

Même s’il ne fait pas une fixation sur le Français, Ronald Araujo est prêt à déjouer les plans du Paris Saint-Germain et de son attaque. « Je ne sais toujours pas à quel poste je vais jouer, mais nous savons quel joueur il est. Ils ont même Ousmane (Dembélé, ndlr), que nous avions ici, qui est également très bon en face-à-face et nous allons essayer de contrecarrer cette vertu », confie-t-il.