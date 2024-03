Ligue des champions, la réaction de Luis Enrique après le tirage au sort

L’entraîneur du PSG vient de répondre aux piques du Barça envers les Parisiens après le tirage de Ligue des champions.

Le FC Barcelone peut arrêter de jubiler après avoir été tiré au sort avec le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Puisque le maître à tout jouer de la remontada en 2017, Luis Enrique, est désormais sur le banc du Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol aux Catalans de se calmer. Pas de joie avant l’heure de jeu.

"La remontada n'a servi à rien"

En conférence de presse, samedi, avant le déplacement à Montpellier dimanche pour le match en clôture de la 26e journée de Ligue 1, Luis Enrique a réagi au tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions. Alors que le FC Barcelone se réjouit de la remontada de 2017 en envoyant des piques aux PSG sur les réseaux sociaux, le technicien espagnol fait un rappel qui ne fera pas plaisir aux Culés.

« Je suis heureux, très content, de retour à la maison! C'est un lieu très spécial pour moi. Ce sont des équipes qui se sont affrontées à plusieurs reprises », a d’abord déclaré Luis Enrique avant d’entrer en salle pour sa conférence de presse. L’Espagnol recadre le Barça qui jubile sur la toile.

Getty

« Non, cette remontada n'a servi à rien malheureusement. On a été sorti par la Juventus derrière, ce n'était donc pas le match le plus spécial de ma carrière. Le PSG avait gagné 4-0 à Barcelone. On se souvient de moi pour la Remontada mais on était entre la vie et la mort 15 jours auparavant. Ensuite, le regard a changé. Je me souviens du 4-0 et du 6-1. Cela fait partie de l'histoire, j'en suis très fier. Je ne changerai rien de ma carrière. J'aurais sans doute pu faire beaucoup mieux mais j'ai donné mon maximum », a expliqué Lucho.

Les favoris ? Difficile à prédire, selon Enrique

Selon l’entraîneur du Paris Saint-Germain, aucun vainqueur ne pourrait être prédit pour le moment entre les champions d’Espagne et la formation francilienne. L’Espagnol se réjouit tout de même de faire son retour à Barcelone.

Getty

« Nous avons eu de la chance car on retourne en Espagne, je retourne à Barcelone qui est la ville où j'ai fait la plupart de ma carrière. Je m'y sens à merveille, c'est une très bonne nouvelle. Nous savions que la compétition allait nous donner une équipe très difficile, de haut niveau. Il y a deux parties dans le tirage. Il faudra démontrer qu'on mérite d'aller plus loin sur le terrain. Les favoris sont dans l'autre partie de tableau, ça sera difficile à prédire. C'est très intéressant », a-t-il laissé entendre.