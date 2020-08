Pays-Bas - La Fédération prend acte et respecte le choix de Ronald Koeman

Sélectionneur des Pays-Bas depuis plus de deux ans, Ronald Koeman s'est officiellement engagé en faveur du FC Barcelone ce mercredi.

Ronald Koeman est le nouvel entraîneur de Barcelone, remplaçant le licencié Quique Setién. Cela a été annoncé par le club du Barça lui-même, qui a également confirmé que le Néerlandais signera un contrat pour deux saisons, jusqu'en juin 2022, bien que la deuxième saison soit facultative.

"J'ai fait tout mon possible pour réussir avec les Oranje"

En s'engageant en faveur des Catalans, Ronald Koeman laisse vacant son poste de sélectionneur des . Non sans une certaine émotion. "Ce fût un honneur d'être l'entraîneur de l'équipe nationale néerlandaise. Au cours des deux dernières années et demie, j'ai fait tout mon possible pour réussir avec les Oranje. Je suis très fier de ce que nous avons accompli dans ce domaine. Les Pays-Bas ont un bel avenir, j'en suis sûr. Tout le monde sait que Barcelone est mon club de rêve. C'est très spécial pour moi de devenir leur entraîneur", a ainsi expliqué le nouveau coach du Barça, dans un communiqué publié par la Fédération Néerlandaise, ce mercredi.

Eric Gudde, le Directeur de la Fédération royale néerlandaise de football, affirmé respecter son choix. "Nous regrettons la décision de Ronald, mais nous respectons son choix. Durant son règne d'entraîneur national, il a obtenu de très bons résultats avec notre équipe nationale. Il a redonné de la couleur aux Oranje sur les joues, après plusieurs années difficiles. Nous lui en sommes très reconnaissants. Le groupe de joueurs s'est considérablement développé entre-temps, donc nous pouvons continuer sur la même voie", a pour sa part déclaré le dirigeant. À Barcelone, il retrouvera justement l'un de ses joueurs et compatriote, en la personne du milieu de terrain Frenkie de Jong.