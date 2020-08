OFFICIEL - Ronald Koeman est le nouvel entraîneur du Barça

L'entraîneur néerlandais succède officiellement à Quique Setién sur le banc du FC Barcelone. C'est le troisième passage de sa carrière en Catalogne.

Ronald Koeman est le nouvel entraîneur de Barcelone, remplaçant le licencié Quique Setién. Cela a été annoncé par le club du Barça lui-même, qui a également confirmé que le Néerlandais signera un contrat pour deux saisons, jusqu'en juin 2022, bien que la deuxième saison soit facultative et soit soumise à l'approbation du président qui succèdera à Josep Maria Bartomeu après les élections qui doivent avoir lieu au plus tard en juin 2021.

Il se trouve que le président, Bartomeu, avait déjà contacté Koeman comme alternative au banc de Barcelone en janvier dernier après le limogeage d'Ernesto Valverde mais le Néerlandais avait alors refusé de rompre sa parole donnée à la fédération de son pays, lui qui était supposé entraîner l'équipe oranje lors de l' , une compétition qui se jouera finalement en 2021, suite à la malheureuse expansion de la pandémie Covid-19.

Troisième passage à Barcelone pour Koeman

Ce sera le troisième chapitre de la relation de Koeman avec Barcelone, qui a commencé en 1989 alors qu'il était joueur, membre de la fameuse dream team et considéré comme l'un des plus grands architectes de la première Coupe d'Europe remportée par le club, car auteur du but contre la lors de la finale de 1992.



OL-Bayern - Dix ans après, comme un air de déjà-vu

Il part en 1995 mais reviendra quatre ans plus tard, en 1999, comme assistant de Louis Van Gaal alors qu'il faisait ses premiers pas en tant qu'entraîneur. Il ne restera qu'un an avant de rejoindre Vitesse d'abord et l' plus tard. En tant qu'entraîneur, il a remporté le championnat avec l'Ajax et , et dans sa seule expérience en tant qu'entraîneur dans le football espagnol, il a réussi à soulever la en 2008, avec Valence. Au Barça, sa mission sera sous le signe de la reconstruction.