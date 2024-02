OM – Shakhtar, Gasset annonce un changement dans "les compositions d'équipe"

Nouvel entraîneur de l’OM, Jean-Louis-Gasset vient d’annoncer de la nouveauté dans les compositions d’équipe du club phocéen.

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille reçoit son homologue de Shakhtar Donetsk dans le cadre du match retour des barrages de Ligue Europa. En prélude à cette rencontre prévue au Stade Orange Vélodrome, le nouvel entraîneur des Phocéens, Jean-Louis Gasset, annonce des changements dans les compositions de départ de l’OM.

Gasset sait ce qui manquait à l’OM

L’Olympique de Marseille est en pleine crise. En plus des réunions répétées ces derniers jours en raison de la défaite à Lyon (1-0), le club phocéen venait de perdre son entraîneur Gennaro Gattuso, démis de ses fonctions depuis lundi, au lendemain de la défaite (1-0) à Brest. Les Marseillais ont tendance à perdre leurs matchs dans les derniers instants de la partie. Un fait que soulève Gasset, qui a regardé les compositions d’équipe pour dénicher le véritable problème.

Getty

« On a regardé les compositions d'équipe. J'ai regardé dans quelle composition les joueurs se sentaient le plus à l'aise. Ce qui compte c'est l'animation. Si vous perdez un duel à la dernière minute, ce n'est pas parce que vous jouez à trois ou à quatre. C'est le moindre détail qui est important. Les joueurs s'en rendent compte parce qu'ils sont malheureux d'avoir perdu leur mentor », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse, mercredi, veille du match contre le Shakhtar Donetsk.

Gasset veut "ramener un peu de soleil" à l’OM

Nommé nouvel entraîneur de l’OM jusqu’à la fin de la saison, l’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire entend faire bonne impression pour permettre à la formation phocéenne de retrouver ses états en championnat et en Coupe d’Europe.

« Je n'ai pas d'objectifs. J'ai une mission de cent jours. On va essayer de gagner le plus de matchs possibles, mais là c'est une compétition spéciale. On peut ramener un peu de soleil. Il faut réagir. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, je pense qu'ils en ont sont conscients. Il faudra peut-être un style de jeu plus simple, et après c'est l'état d'esprit qui fera le reste », a ajouté le technicien français.

Getty

Par ailleurs, l’ancien coach de Saint-Etienne est conscient que les joueurs sont attristés par le départ de Gattuso. « Ils se sentent responsables, ils aimaient leur entraîneur, ils avaient beaucoup d'affection pour lui, mais ça arrive dans la vie de voir un entraîneur partir alors qu'on a des affinités avec lui. Mais c'est quoi le plus important ? C'est demain. On n'a qu'une solution, c'est de gagner et de nous qualifier », a poursuivi Gasset, qui estime que « la qualification redonnerait beaucoup de baume au cœur aux supporters, c'est très motivant ».