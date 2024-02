Brest – Marseille : Les Bretons enfoncent l’OM (1-0)

L’OM affrontait Brest dimanche soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Score final, (1-0).

La dernière rencontre de la 22e journée de Ligue 1 mettait aux prises l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois dimanche soir. Face à une équipe bretonne, qui a été réduite à 10 pendant une demi-heure, l’OM n’a pas proposé grand-chose. Les hommes de Gennaro Gattuso enchaînent même un septième match sans victoire en s’inclinant face à ceux d’Eric Roy.

Marseille souffre en première mi-temps

Brest commençait en force avec une première alerte sur le camp marseillais dès l’entame du match. Vigilant, Ruben Blanco, titulaire ce soir, rassurait sa défense sur la première frappe de Doumbia (4e). Le gardien de l’OM était encore sollicité dans la foulée sur une tête de Steve Mounié qu’il déviait en corner, de justesse (5e).

Dangereux dès les premières minutes, les Bretons obligeaient Marseille à jouer avec prudence au risque de se faire surprendre derrière. C’est finalement sur un coup franc de Jonathan Clauss que l’OM s’offrait sa première occasion mais la frappe du Français était détournée en corner (20e). Les meilleures occasions de ce premier acté était pour Brest qui a privé l’OM du ballon. Heureusement pour les Marseillais, les Bretons ne trouvaient pas le chemin des filets jusqu’à la pause et butaient notamment sur un excellent Blanco.

Brest s’impose aux forceps

En seconde période, l’OM revenait avec de meilleures intentions et se montraient dangereux sur le camp brestois. Mais Brest n’a pas changé son plan de jeu et passait même près de l’ouverture du score. Alors que Ruben Blanco était battu pour une fois dans ce match, Steve Mounié, à la réception d’un centre de Pierre Lees-Melou, manquait le cadre de quelques centimètres (55e). Une action que le Béninois regrettera puisqu’il faisait exclure quelques minutes plus tard pour une faute sur Leonardo Balerdi (60e). Mais l’exclusion de Mounié ne faisait pas reculer pour autant les Brestois qui insistaient dans la surface de l’OM. Satriano (67e) butait d’abord sur Blanco avant que Pereira-Lage (69e) ne voit sa reprise filer au-dessus des buts du gardien espagnol.

Entré en cours de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang s’illustrait sur une frappe lointaine mais sa tentative ne trouvait pas le cadre (75e). Le Gabonais offrait enfin à l’OM…sa première frappe cadrée mais sa tentative n’inquiétait pas Courdet (87e). Plus incisif durant le match, Brest parvenait enfin à marquer grâce à Pierre Lees-Melou qui surprenait Blanco dans les dernières minutes (1-0, 89e). L’OM (9e, 30pts) concédait ainsi la défaite qui hypothèque ses chances de qualification pour l’Europe. De son côté, le Stade Brestois (40pts) réalise la bonne opération de la soirée en prenant la 2e place de Ligue 1.