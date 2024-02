OM - Shakhtar Donetsk : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

En pleine crise, l’OM va essayer de s’offrir un bol d’air en écartant le Shakhtar Donetsk de sa route en Ligue Europa.

Sans victoire depuis huit matches, l’Olympique de Marseille s’est enlisée dans la crise cette semaine. Sa deuxième de la saison. Gennaro Gattuso n’y a pas résisté puisqu’il a dû rendre son tablier et Jean-Louis Gasset a été appelé à la rescousse. Il y a donc peur sur la ville, mais tout n’est pas encore totalement perdu. Les Phocéens peuvent encore aller chercher un trophée durant la saison en cours. Leur premier depuis douze ans.

Pour cela, il convient d’étirer au plus loin le parcours en Ligue Europa. Cela passe déjà par une qualification pour les 8es de finale de la compétition. Ce jeudi soir, les Olympiens accueillent le Shakhtar Donetsk au Vélodrome. Après le frustrant 2-2 du match aller en Allemagne, il n’y a d’autres choix que d’assurer la victoire.

L’OM en quête de sursaut

En prenant les commandes de l’OM, Gasset a vite identifié le mal qui ronge cette formation. Pour lui, il serait mental et l’objectif est surtout de redonner de la confiance aux joueurs. Ce n’est pas forcément l’avis des observateurs extérieurs, mais ce diagnostic est recevable. De toute façon, tous les autres leviers ont déjà été utilisés. Donc pourquoi ne pas soigner les têtes. Mais il faut le faire vite et avec efficacité.

Marseille a les moyens de se défaire du Shakhtar. Ce n’est pas celui qui l’avait sorti de la Coupe de l’Uefa en 2009 pour ensuite aller chercher le trophée. S’ils réussissent à se remobiliser, les Phocéens peuvent donc tout à fait prétendre à la victoire. Ça serait aussi le meilleur moyen de se relancer et attaquer la dernière ligne droite de la saison dans les meilleures prédispositions. Cela étant, avec l’OM on a si souvent été déçu cette saison qu’il vaut mieux ne jurer de rien.

Horaire et lieu du match

Le 22 février 2024 à Marseille (Stade Vélodrome)

A 21h français

OM – Shakhtar Donetsk

Les compos probables du match OM - Shakhtar Donetsk

OM : Pau Lopez ; Clauss, Mbemba, Gigot, Merlin; Ounahi, Kondogbia, Harit; Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang

Shakhtar Donetsk : Riznyk; Konoplya, Rakitskyi, Matvienko, Azarovi; Bondar, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Sikan, Eguinaldo

Sur quelle chaine suivre le match OM - Shakhtar Donetsk

Le match entre l’OM et Shakhtar Donetsk sera à suivre ce jeudi à partir de 21h en co-diffusion sur Canal+ Foot et W9. Il vous sera aussi possible de suivre la rencontre en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, MyCanal et 6Play.