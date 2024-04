OM, Pierre-Emerick Aubameyang très motivé avant Benfica

Avant le match aller contre Benfica, Pierre-Emerick Aubameyang revient sur le parcours de l’OM en Ligue Europa.

L’Olympique de Marseille sera en déplacement, ce jeudi 11 avril au Portugal, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa contre Benfica. A deux jours de ce choc entre les deux formations, Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant des Phocéens, est revenu sur le parcours de l’OM en Coupe d’Europe cette saison.

Aubameyang salue le parcours européen de l’OM

Dans une interview accordée au site de l’UEFA, l’ancien avant-centre et capitaine des Gunners d’Arsenal a loué les performances de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa cette saison. Pour le Gabonais, Marseille a fait un parcours incroyable en Europe, notamment avec une belle phase de groupes avant d'éliminer le Shakhtar Donetsk en barrages et la Villarreal en huitièmes de finale.

Getty

« C'est simple. Parcours de guerrier. Je pense que pas beaucoup de gens nous donnaient sortant de la poule, déjà, pour commencer. On va commencer par le début. Quand on a vu la poule, on s'est dit que ce serait rude. Mais c'est ça qu'on aime dans le sport, des gros matches, d'autant plus au Vélodrome. On savait qu'il allait y avoir une ambiance de fou. Dès qu'on a vu la poule, on s'est dit: «Il va y avoir du taf». On l'a fait parce qu'on a réussi à passer ces poules avec des matches dingues. Mais c'est ce qui fait le charme de la Coupe d'Europe, et notamment encore plus ici à Marseille », a-t-il lancé.

Le déplacement chez Benfica…

Jeudi, le club du Sud de la France est en déplacement à Lisbonne pour affronter Benfica en match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. Avec un parcours mitigé en championnat de France, l’ancien attaquant du FC Barcelone pense aussi à la Ligue 1 même s’il espère un sacre en Ligue Europa pour garantir la présence de l’OM la saison prochaine.

Getty

« Il faut aussi penser au championnat parce qu'on a un rôle à jouer encore. La saison, il reste sept matches, mais, forcément, dans un coin de la tête, inconsciemment, on sait que l'Europe arrive à grands pas. Et puis voilà, l'Europe, c'est l'Europe », a ajouté Aubameyang.

Auba très heureux à l’OM

Malgré ses 34 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue de battre des records. Meilleur de la Ligue Europa avec 33 réalisations au compteur, le Gabonais dit se sentir bien mentalement et physiquement aux côtés des coéquipiers qui lui font oublier son âge.

Getty

« Je me sens très bien physiquement et aussi mentalement, parce que c'est beaucoup dans la tête. Je me sens super bien. J'ai des coéquipiers qui sont top, qui ne font pas sentir que tu prends de l'âge. Au contraire, on est toujours dans le bon délire, on va dire », a avoué l’ancien du Borussia Dortmund.