OM : Marcelino dit enfin toute la vérité sur son départ et allume Pablo Longoria

Patri trop tôt de la tête de l’Olympique de Marseille, Marcelino vient de prendre la parole. L’Espagnol dézingue l’OM et Longoria.

Marcelino García Toral est très « en colère » contre l’Olympique de Marseille. Le technicien espagnol a donné la parole pour la première fois depuis son départ de la barre technique de la formation phocéenne. Il ne fait pas cadeau à l’OM et sa direction qui sont trop exigeants sans pour autant sortir le chéquier.

Marcelino sort les quatre vérités sur son départ

Nommé cet été à la suite du départ inattendu d’Igor Tudor, Marcelino n’a pas fait long feu à l’Olympique de Marseille. L’ancien homme fort du staff technique de Valence a déposé le tablier le 20 septembre dernier quelques jours après la houleuse réunion tenue au lendemain du match nul (0-0) contre Toulouse. Près d’un mois après son départ, l’ancien coach de l’OM revient donner les détails de sa décision. Ceci dans une interview accordée à L’Equipe.

"Je n'ai pas pris la décision de partir, ce fut une décision générale, étant donné les menaces absolument répréhensibles. (...) Quand la décision a été prise... Ce n'est pas que nous voulions partir, c'est que la situation était intenable. Tu ne peux pas accepter des menaces comme quelque chose de normal. Donc, nous avons pris cette décision. Ensuite, si Pablo, Pedro (Iriondo, le directeur stratégique), Stéphane (Tessier, le directeur administratif et financier) ou Javier (Ribalta, le directeur du football) changent d'avis, dans des circonstances que je ne connais pas... Il y a les responsabilités de chacun, le fait de ne pas laisser le club sans commandement, dans une période où les matches s'enchaînent avec une compétition en cours, tout cela a changé la décision initiale. Je respecte tout cela", a déclaré l’ancien de l’Athletic Bilbao.

"Je n'ai pas pris la décision de partir, ce fut une décision générale étant donné les menaces absolument répréhensibles. Le projet a été tué dans l'oeuf après deux mois. C'est l'illogique qui s'invite dans le monde réel. Moi, jamais je n'accepterai des menaces dans le cadre de mon travail", a ajouté l’entraîneur de 58 ans.

La réunion qui a tout gâché, Marcelino ne voulait pas partir

Pour ne pas mettre sa vie en danger après la réunion entre les dirigeants et supporters de l’OM, Marcelino a jugé bon de démissionner. Mais selon le technicien espagnol, c’est une décision prise de façon générale.

"Quand Pablo a décidé de continuer, il s'était passé trois ou quatre jours, ce n'était pas le lendemain. Nous avions déjà signé les documents et plusieurs membres de mon staff étaient déjà partis. Nous n'avions pas de possibilité de revenir, surtout parce que, dans cette ambiance de menaces, même si moi je n'ai pas peur, tu ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Tout ce qui était Pablo ou proche de Pablo, on voulait l'éradiquer complètement, à travers les menaces, générer de la peur, et ce n'est pas acceptable."

L’OM, un petit club qui « régresse », selon Marcelino

Marcelino n’est pas du tout content de son départ de l’Olympique de Marseille après quelques mois d’exercice. Pour lui, l’OM se veut grand, mais ne pose pas des actes pour joindre l’acte à la parole. "Je suis très en colère, déçu et triste. Nous avions mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif, dans un grand club. En tout cas, on pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club…", a-t-il commencé.

"Les supporters encouragent, les dirigeants travaillent et, à la fin de la saison, on fait les comptes. Mais pas après deux mois. Cela semble vouloir dire que tout a été orchestré bien en amont. Les clubs doivent évoluer, pas régresser. Et l'OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d'évoluer, régresse", ajoute Marcelino, qui poursuit : "Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible. Parce qu'un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. Les clubs sérieux sont dirigés par le haut, et chaque problème, chaque situation est gérée et sanctionnée si besoin."

Se basant sur ses dernières années avec Valence, Marcelino estime qu’il est bien capable de diriger l’Olympique de Marseille. "J'ai été entraîneur pendant vingt ans et j'ai gagné deux titres ces dernières saisons, et pas dans des grands clubs. L'OM, pendant ce temps, a gagné zéro titre. Je pense que j'avais l'expérience et les capacités pour diriger l'OM", a-t-il fustigé.