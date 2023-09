Marseille – Toulouse (0-0) : Les Phocéens ratent le coche

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec (0-0) par Toulouse ce dimanche à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1.

L'Olympique de Marseille recevait Toulouse à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Les Olympiens pouvaient rejoindre l'AS Monaco en tête du Championnat et préparer idéalement le déplacement à l'Ajax Amsterdam ce jeudi en Ligue Europa.Mais c’est peine perdu contre une formation du Téfécé ultra organisée défensivement et qui contraint les Olympiens aux partagent des points après un score nul et vierge (0-0).

Marseille manque de précision

En l'absence d'Ismaïla Sarr, revenu blessé de la trêve internationale, c'est François-Régis Mughe qui est aligné sur le côté droit de l'attaque marseillaise.Samuel Gigot est forfait et laisse sa place à Leonardo Balerdi derrière.

D’entrée Marseille met le pied sur le ballon. Joaquin Correa fait un bon travail et trouve Mughe de l'autre côté qui centre mais ce dernier est contré par l'arrière garde toulousaine (3e).

Dans la foulée, Vitinha s’offre une bonne situation. L'attaquant portugais a de l'espace et tente de prendre de vitesse Nicolaisen mais le défenseur toulousain prend le meilleur (7e).

Sevrés de ballon, les toulousains vont enfin réagir.

Après une bonne récupération de Dallinga dans la moitié de terrain olympienne, Magri est servi et s'en va frapper mais sa tentative est largement manquée. Suite à cette situation, l’OM aura une autre occasion grâce à Balerdi.

Le défenseur argentin reprend de la tête le corner sortant de Renan Lodi mais c'est trop mou pour inquiéter Guillaume Restes. Sur une bonne dynamique, Marseille va continuer par pousser par l’entremise de François-Régis Mughe. Le Camerounais hérite du ballon à une trentaine de mètres et enchaîne une frappe puissante après un contrôle mais le cadre se dérobe (33e). Muet depuis le début du match, Pierre Emerick Aubameyang va se signaler à la fin du premier round. Le Gabonais contrôle, le ballon prend de la hauteur et il enchaîne avec un geste acrobatique mais sa frappe passe finalement au-dessus.

Les deux équipes se séparent dos à dos après cette première période. En seconde période, Marseille aura toujours le monopole du ballon sans pour autant faire la différence.

La barre sauve les deux équipes

Guillaume Restes, le gardien toulousain est sauvé par son poteau sur un ballon prolongé par Rongier dès l’entame de la seconde manche. Les deux équipes se rendent coup pour coup sans pour autant marquer. Dans le dernier quart-d’heure, Zakaria aboukhlal a failli faire la différence pour le Téfécé.

Sur son premier ballon mais le Marocain trouve la barre alors que le but était vide après le poteau de Dallinga. Le drapeau de l'assistant se lève ensuite pour signaler une position de hors-jeu. Son compatriote de Marseille, Amine Harit se retrouve également quelques minutes dans une bonne zone. Il était seul à l'entrée de la surface toulousaine mais le Marocain enlève trop sa frappe sur ce sublime service de Ndiaye.

Les deux équipes se neutralisent (0-0) à l’issue du match. Marseille rate une belle occasion de rejoindre l'AS Monaco au classement. Les Olympiens restent à la 3éme place avec 9 points. Toulouse de son côté est 12éme.