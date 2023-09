OM : Daniel Riolo dézingue Domenech après sa sortie sur Gattuso

Daniel Riolo ne fait pas cadeau à Raymond Domenech après son post dénigrant Gennaro Gattuso, nouvel entraîneur de l’OM.

Le gros coup de gueule de Raymond Domenech sur la nomination de Gennaro Gattuso n’est pas le bienvenu chez le journaliste et chroniqueur français de RMC Sport, Daniel Riolo. Ce dernier allume le président du syndicat des entraîneurs.

Raymond Domenech dénigre Gattuso

Après la lourde défaite subie (4-0) dans le Classique contre le Paris Saint-Germain dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a rapidement lancé la recherche d’un entraîneur pour remplacer Jacques Abardonado, qui a pris les règnes de la Commanderie après la démission de Marcelino.

Si plusieurs entraîneurs ont été cités pour diriger l’Olympique de Marseille, un seul profil, notamment celui de Gennaro Gattuso a convaincu les dirigeants marseillais. Arrivé à Marseille mercredi, l’ancien entraîneur de Naples et de Valence a été officialisé dans l’après-midi comme nouvel entraîneur des Phocéens. Mais un peu avant son arrivée, Raymond Domenech s’est moqué du choix de l’OM, qui a opté pour Gattuso, que le président du syndicat voit comme un coach sans réussite.

Dans un message sur son compte X (anciennement Twitter), ce mercredi, Raymond Domenech a laissé lire son intention sur la nomination de Gattuso. « Gattuso à l’OM ? les marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent », avait écrit l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France.

Riolo tacle sévèrement Domenech

Si le tweet de Raymond Domenech a d’abord été très critiqué par ses propres followers dans la foulée de la publication, il n’est pas le bienvenu chez Daniel Riolo. Connu pour son franc parlé, le chroniqueur de RMC Sport dézingue l’ancien coach de Nantes, qui n’a pas aussi connu du succès dans sa carrière d’entraîneur. Il pointe surtout du doigt son désamour pour les Italiens. Un sujet soulevé par Sébastien Frey récemment.

"Il ne peut tellement pas supporter les Italiens qu’en voir un, qui en plus lui a fait du mal, dans un club français, je pense qu’il a eu la nausée, il a dû vomir toute la journée. C’est l’accueil à la française. C’est quand même incroyable, il est le boss du syndicat des entraîneurs, le mec vient d’arriver et il est hyper désagréable. En gros, c’est : 'Pourquoi avez-vous pris ce nul avec sa carrière de merde et pourquoi n’avez-vous pas pris un Français…' C’était la traduction. C’est petit, mesquin, à l’image du monsieur", a déclaré Riolo.