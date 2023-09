Un ancien international balance sur Domenech

Un ancien international des Bleus fait de grosses révélations sur l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France, Domenech.

Ancien gardien de l’Equipe de France entre 2007 et 2008, Sébastien Frey ne garde pas de bons souvenirs de l’ancien homme fort de la barre technique de l’Equipe de France, Raymond Domenech. Celui-ci fait des révélations incroyables sur son ancien coach.

Sébastien Frey règle ses comptes avec Domenech

Sélectionneur de l’Equipe de France entre 2004 et 2010, Raymond Domenech avait sa prédilection pour certains championnats. C’était sur cette base qu’il convoquait ses joueurs en sélection nationale. Dans une interview accordée à la télévision italienne TV Play, l’ancien gardien international français (02 sélections) a fait de surprenantes révélations sur l’ex-sélectionneur des Bleus l’accusant d’avoir freiné la carrière de plusieurs joueurs français.

A en croire l’ancien dernier rempart de la Fiorentina, de l’AC Milan ou encore de Parme, Raymond Domenech a horreur des Italiens. Raison pour laquelle celui-ci préférait ne pas donner de chances aux joueurs français évoluant en Serie A sous son règne, de goûter à la sélection. "Il m'a écarté de l'Équipe de France car il haïssait les Italiens et moi, je jouais en Italie. Il m'a dit les yeux dans les yeux qu'il ne voulait pas me convoquer car je jouais en Italie", a confié Sébastien Frey à Play TV.

Tout serait partie depuis la sélection Espoirs entre le gardien de but de 43 ans et l’ancien coach du FC Nantes libre de tout contrat après son départ de ce dernier en 2021. Selon le natif de Thonon-les-Bains, Domenech l’a contraint au banc juste parce qu’il évoluait en Italie. "En U21, j'ai dit à Domenech que je ne voulais plus jouer avec lui. Il m'obligeait à manquer le match de l'Inter et il me mettait sur le banc, poursuit Frey. Il me disait qu'il ne pouvait pas voir les Italiens. (...) Il faisait du théâtre et il était convaincu que les astres jouaient sur les prestations. Les folies d'un personnage", a poursuivi Sébastien pour conclure.

Ancien gardien de Genoa, Sébastien Frey a mis un terme à sa carrière en 2015 après son passage chez les Turcs de Bursaspor où il a passé deux saisons.