OM : Daniel Riolo change de veste à propos de Pierre-Emerick Aubameyang

C’est la fin de la première partie de la saison dans les championnats, notamment en Ligue 1 française. Pour sa der de l’année, l’Olympique de Marseille est en déplacement au Stade de la Mosson, mercredi, pour défier Montpellier HSC en 17e journée du championnat de France.

Aubameyang critiqué

Bien qu’il ait connu la Ligue 1 de France par le passé quand il a évolué sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne, Pierre-Emerick Aubameyang a connu de difficultés pour son retour en championnat de France. Alors qu’il a signé à l’Olympique Lyonnais à l’été 2023 en provenance des Blues de Chelsea, l’attaquant gabonais n’est pas vite acclimaté la Ligue 1.

Très moins prolifique au début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang a fait face à des critiques de part et d’autre en France. Parmi eux, le journaliste et éditorialiste RMC, Daniel Riolo. Celui-ci critiquait les performances de l’ancien attaquant des Gunners d’Arsenal et mettait surtout l’accent sur son gros salaire, comme étant un fiasco pour le mercato de Pablo Longoria à l’OM.

Riolo change de discours contre Aubameyang

Longtemps critiqué par les supporters et suiveurs du club du Sud de la France, l’ancien attaquant du FC Barcelone est désormais le chouchou des Phocéens. Il tient de statistiques stratosphériques depuis le 30 novembre dernier. Car depuis cette date, le Gabonais a pu inscrire 7 buts et délivrer 4 passes décisives en 6 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques, qui impressionnent Riolo, qui revient sur ses propos.

« On a beaucoup tapé sur (Pierre-Emerick) Aubameyang au début de la saison et à juste titre. On ne pouvait que noter qu’il ne jouait pas bien. Que le transfert dont il avait fait l’objet, en tout cas le salaire qu’on lui donnait devait le conduire à nous montrer plus de choses », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC Sport.

« Si c’est depuis que Gennaro Gattuso joue en 3-5-2 qu’Aubameyang est bon ? Exactement. Aubameyang, il commence à être vraiment très bon. La passe qu’il fait sur le but de (Amir) Murillo, alors là, ça me plaît. Ça, c’est du foot ! Jouer en première intention comme ça, le ballon qu’il donne est millimétré, la petite reprise après le rebond, ça m’a régalé », a-t-il ajouté.

Faut-il rappeler que le capitaine des Panthères du Gabon compte déjà 12 buts et 7 passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille.