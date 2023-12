OM : Riolo allume Aubameyang et le compare à un joueur du Real Madrid

Malgré son triplé salvateur contre l’Ajax Amsterdam, jeudi soir, Aubameyang n’est pas épargné par des critiques à l’OM.

Jeudi soir, l’Olympique de Marseille a sorti le grand jeu contre l’Ajax Amsterdam en cinquième journée de Ligue Europa au Stade Orange Vélodrome. Au cours de ce match, Pierre-Emerick Aubameyang a été auteur d’un triplé dans la victoire 4-3 des Phocéens contre les Néerlandais.

Daniel Riolo valide les critiques contre Auba

Alors qu’il peine à confirmer en Ligue 1 (12 matchs, 01 but et 03 passes décisives), Pierre-Emerick Aubameyang a été farouchement critiqué par les fans et suiveurs du club phocéen. Soutenu par son coach Gennaro Gattuso, le Gabonais a convaincu en Ligue Europa (4 matchs, 05 buts), jeudi dernier en inscrivant un triplé. Mais cela n’a pas empêché les critiques à son encontre.

Dans l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo donne raison aux supporters de l’Olympique de Marseille, qui critiquent Pierre-Emerick Aubameyang pour ses contreperformances sur le terrain. Si le Gabonais a évoqué être touché par les critiques dont il avait été la cible les semaines précédentes, Daniel Riolo estime que l’ancien capitaine des Gunners devra donner encore plus que ce qu’il fait sur le terrain avec l’OM.

L'article continue ci-dessous

GOAL

« Aubameyang a mal vécu les critiques, c’est normal, c’est un humain et il a le droit de le vivre mal. Maintenant, est-ce que les critiques étaient normales ? Oui, le mec arrive dans un club comme Marseille avec une exigence. Il fait l’objet d’un transfert de joueur vedette avec un gros salaire et un gros CV, on attend beaucoup de toi. Tu ne marques pas, tes performances sont mauvaises, que veux-tu que les supporters de l’OM fassent ? Évidemment qu’ils vont te siffler », a laissé entendre le journaliste.

Aubameyang comparé à Joselu par Riolo

Par ailleurs, l’éditorialiste RMC s’est penché sur le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et Naples pour juger la réaction de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon lui, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de Chelsea aurait pu contrôler ses émotions plutôt que de se montrer satisfait de sa prestation. Il le compare à l’attaquant du Réal Madrid, Joselu.

Getty

« Mercredi soir, on a dans le match Real-Naples l’attaquant Joselu qui est un enfant de Madrid qui vit très mal le fait de rater de grosses occasions et de ne pas marquer. Avec beaucoup d’humilité, après le match, il explique qu’il n’a pas célébré pour s’excuser face au public, c’est une réaction normale. Il ne fête pas parce qu’il estime qu’il en a beaucoup raté auparavant. Aubameyang est ému, j’espère qu’il était dans le même cas. Il a été beaucoup critiqué mais c’était normal ! », a ajouté Riolo en conclusion.