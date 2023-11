OL : Poussé vers la sortie, Lacazette trouve déjà un club

La nouvelle est tombée ce lundi. Alexandre Lacazette ne fait plus partie des plans de l’Olympique Lyonnais.

Alexandre Lacazette ne manque pas de prétendants. Poussé vers la sortie par l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, l’ancien attaquant des Gunners d’Arsenal est déjà dans le viseur d’un club, qui est prêt à tout pour se l’offrir.

Lacazette et Tolisso indésirables à l’OL

A deux mois de l’ouverture du prochain marché des transferts de joueurs, l’Olympique Lyonnais, qui attend le verdict final de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) prévu pour ce mardi 28 novembre, a déjà ses plans pour le mercato. Et le club rhodanien veut procéder au dégraissage avant de tenter de faire revenir de nouvelles têtes.

En effet, au lendemain de la nouvelle défaite contre Lille (0-2) en 13e journée de Ligue 1 de France, une bombe est tombée. Ce lundi, les départs d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso ont été annoncés. Auteurs de 9 matchs joués chacun cette saison avec les Gones, les profils d’Alexandre Lacazette (3 buts) et de Corentin Tolisso (1 but) n’ont pas convaincus Fabio Grosso, qui veut s’en séparer.

L'article continue ci-dessous

Getty

Déjà un prétendant pour Lacazette

Indésirable à l’Olympique Lyonnais, l’ancien international avant-centre français (16 capes, 03 buts) plaît bien à d’autres clubs. L’ancien joueur d’Arsenal, qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Gones, serait dans le viseur d’un club de la Major League Soccer (MLS) aux Etats-Unis.

Getty

A en croire les informations du média espagnol, Relevo, en quête d’un attaquant pour renforcer son équipe dès le prochain mercato hivernal, les Américains du Los Angeles Galaxy auraient inscrit le nom d’Alexandre Lacazette sur leurs tablettes. Le Français serait une option sérieuse pour les Américains. Le club de la MLS voudrait aussi attirer l’attaquant espagnol de l’Atlético Madrid, Alvaro Morata. Mais ce dernier ne voit pas encore son avenir se dessiner dans un tel championnat.

Si l’OL tient à son idée de se débarrasser de Lacazette, une première piste est déjà là. Peut-être que d’autres clubs pourraient également se manifester dès que le mercato ouvre officiellement ses portes.