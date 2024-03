OL, Pierre Sage pessimiste pour Alexandre Lacazette avant Lorient

Absent contre Lens le weekend écoulé, Alexandre Lacazette ne rassure pas son entraîneur avant le déplacement à Lorient, samedi prochain.

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais sera en déplacement, samedi, au Stade du Moustoir - Yves Allainmat pour y défier son homologue du FC Lorient. Mais à deux jours de cette rencontre, la santé du capitaine des Gones ne rassure pas l’entraîneur Pierre Sage, qui reste « moins optimiste » pour l’ancien des Gunners d’Arsenal.

Lacazette absent de l’entraînement, Mangala aussi

À deux jours du déplacement à Lorient dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1 Uber Eats, Pierre Sage était en conférence de presse, ce jeudi 7 mars 2024. A l’occasion, le technicien français a évoqué la défaite face à Lens, l'état d'esprit du groupe et le tirage de la Coupe de France. Interrogé sur l’état de santé de son capitaine, l’entraîneur s’est montré pessimiste.

« Alexandre Lacazette s'est entraîné à part, on verra demain. Concernant Mangala, il est souffrant, on fera le point demain. Nicolas Tagliafico a pris un petit coup hier, il est sorti de la séance, mais ça devrait aller », a déclaré Pierre Sage sur ses joueurs disponibles, avant de poursuivre.

S’il avait déploré l’absence de son avant-centre après la défaite (0-3) contre le RC Lens, le coach des Gones a cette fois-ci indiqué que le groupe ne devrait pas se reposer sur Lacazette seul. « Aujourd'hui, une équipe de football ne peut pas reposer sur un seul joueur, un seul individu. Dans ces moments-là, quand on est capable de jouer ensemble, l'équipe marque. Qui marque, on s'en fiche un peu », a-t-il ajouté.

Battre Lorient et se rapprocher de l’objectif

Concurrent direct de l’Olympique Lyonnais (11e, 28 points -13) en championnat de France, le FC Lorient (13e, 25 points -12) peut faire dégringoler les Gones au classement en cas de victoire, samedi. Un cauchemar que Pierre Sage ne veut pas vivre, lui qui envisage de s’imposer devant un FC Lorient rénové pour se rapprocher des 35 points du maintien.

« C'est un adversaire direct dans l'objectif de se maintenir et l'idée est de nous rapprocher des 35 points. Je pense qu'avec 35 points, on sera dans la bonne situation pour se maintenir. Lorient a changé un peu son effectif, avec un coach qui travaille sur la durée. Il a eu besoin de temps car il y a eu beaucoup de mouvements. Le temps lui a été profitable et on voit que les choses positives s'installent », a souligné Pierre Sage.

La Coupe de France

Vainqueur de Strasbourg (0-0, t.a.b 4-3) en quarts de finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais affrontera Valenciennes en demi-finales de la compétition. Invité à commenter le tirage au sort, Pierre Sage se méfie de son prochain adversaire. Toutefois, il invite les supporters à sortir massivement comme ce fut le cas contre Strasbourg au tour précédent.

« Je pense que c'est le pire tirage, la seule chose qui me satisfait là-dedans est de jouer devant notre public. J'ai envie de revivre la communion des quarts de finale. C'est le pire tirage car Valenciennes a tout à gagner, à nous de faire un match très sérieux ; il va falloir que nos matchs de championnats avant nous permettent de bien préparer ce match. Si tu vas jouer à Paris et que tu passes, c'est un exploit », a déclaré Sage.