Lyon – Strasbourg : L’OL maintient l’espoir d’un titre (4-3, ap.tab)

L’OL défiait Strasbourg mardi en quart de finale de la Coupe de France. Score final, 4-3 (ap.tab).

L’Olympique Lyonnais était aux prises avec le RC Strasbourg mardi soir à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. Dans un match animé mais avec moins d’occasion, c’est finalement aux tirs au but que les deux équipes se dont départagées.

L’OL sur un faux rythme

Les Gones démarraient la rencontre avec une grande intensité qui faisaient reculer les Alsaciens. L’OL s’offrait d’ailleurs une première occasion de but assez rapidement mais Maxence Caqueret, bien servi par Said Benrahma, ne cadrait pas frappe (9e). Après cette opportunité, les Lyonnais levaient le pied et permettaient aux Strasbourgeois de sortir de leur moitié de terrain.

L’OL tenait quand même le ballon mais s’offrait peu d’occasions. De l’autre côté, Strasbourg avait du mal à sortir et sur ses rares montées, manquait de précision dans le dernier geste. Les deux équipes filaient ainsi aux vestiaires sans avoir trouvé la solution pour débloquer le compteur.

L'article continue ci-dessous

Lyon passe aux TAB

En seconde période, l’OL démarrait sur les mêmes bases que lors du premier acte. C’est Maxence Caqueret, encore une fois, qui s’offrait la meilleure occasion lyonnaise juste au retour des vestiaires. Sur une frappe contrée de Benrahma, le ballon revient dans les pieds du Français mais la tentative de ce dernier passait au-dessus de la barre (52e).

Getty

Très remuant, Said Benrahma parvenait enfin à envoyer sa frappe sur les buts alsaciens mais elle frôlait juste le poteau opposé de Bellaarouch (54e). L’international algérien passait encore de l’ouverture du score sur un corner direct qui finissait sur le poteau (56e). Il aura fallu attendre la 80e minute pour voir une frappe cadrée de Strasbourg avec Bakwa qui butait sur Lucas Perri. Sans but au terme du temps réglementaire, c’est finalement aux tirs au but que se dessinait le sort de cette rencontre. A cet exercice, c’est l’OL qui sort vainqueur grâce surtout à deux tirs manqués côté alsacien (4-3).