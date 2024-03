OL, les regrets de Pierre Sage après la défaite contre Lens

Entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage regrette de ne pas avoir pu prendre quelques décisions pour ce match contre Lens, dimanche soir.

L’Olympique Lyonnais a été corrigé par le Racing Club de Lens (0-3) à domicile lors du match en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Lors de ce match, Alexandre Lacazette, qui a reçu un coup face à Strasbourg en Coupe de France, était forfait. Une absence que regrette le technicien français, qui estime que le match ne se serait pas terminé ainsi si l’ancien avant-centre des Gunners d’Arsenal était présent.

Sage regrette Lacazette

Sorti après l’heure de jeu (66e) contre le RC Strasbourg en Coupe de France (0-0, victoire aux tirs au but 4-3), Alexandre Lacazette a manqué à ses coéquipiers, ce dimanche. Orphelins de leur capitaine, les Gones se sont inclinés (0-3) devant leurs milliers de supporters au Groupama Stadium. Pour l’entraîneur lyonnais qui n’a pas voulu prendre des risques en faisant jouer son capitaine, l’absence de Lacazette a joué sur les siens.

« J'étais vraiment dans l'idée qu'il allait jouer ce match et qu'il y avait aucune inquiétude. Malheureusement, le test qu'on a fait hier (samedi) dans la séance collective n'a pas validé sa participation et le bon sens nous a animés. On s'est dit qu'il fallait mieux qu'il continue à se soigner et qu'il puisse enchaîner les deux matchs suivants, plutôt qu'on prenne un risque et qu'on aggrave vraiment les choses. Donc on est resté sur cette idée-là », a lancé Pierre Sage.

« Après sur le match, effectivement, c'est un joueur qui nous a manqué, dans le sens où notre plan de jeu initial voulait qu'on aille chercher notre ligne haute sur les premiers ballons. Et lui, c'est un joueur qui est capable de garder énormément le ballon dos au but, qui nous aurait permis de sortir un petit peu. Et du coup, on a transformé un peu notre manière de sortir la balle », a-t-il poursuivi.

Un relâchement chez les Gones ?

Sur une série de six victoires consécutives, l’OL a été arrêté par Lens avec cette défaite 0-3. Si des gens pensaient que l’OL était dans une confiance à outrance et aurait négligé l’adversaire, l’entraîneur des Rhodaniens balaie l’idée d’un relâchement de ses poulains. Toutefois, Sage croit à un rebondissement.

« Notre entame de match nous montre qu'on a la volonté de faire un bon match, d'être capable de bousculer un adversaire qui est très bon et malheureusement le scénario s'écrit un petit peu différemment. Donc je ne pense pas qu'on ait négligé ce match-là, simplement il a mal tourné. Pour être assez clair je pense qu'on doit ouvrir la marque, on ne le fait pas. Eux ont la possibilité de l’ouvrir deux fois et ils y arrivent sur les deux et donc ça change le scénario du match. Et en plus on revient avec l'idée de reprendre un peu le ballon, ils marquent tout de suite », a-t-il ajouté.