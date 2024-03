Lyon – Lens : Coup d’arrêt pour les Gones (0-3) !

L’OL affrontait Lens dimanche pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Score final, 0-3.

L’Olympique Lyonnais défiait le RC Lens dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Après quatre victoires consécutives en championnat, les Gones marquent un coup d’arrêt et s’inclinent lourdement face aux Sang et Or.

Les Gones non inspirés

C’est Lens qui se montrait dangereux dès l’entame de la rencontre. Les Sang et Or s’offraient déjà une première occasion par l’entremise d’Elye Wahi qui prenait le dessus sur Jake O’Brien mais Anthony Lopes stoppait sa tentative de la tête (7e). Lens continuait par se montrer menaçant mais ne trouvait toujours pas de solution en ce début de match. L’OL sortait enfin et se procurait également une occasion, la grosse du premier quart d’heure d’ailleurs.

Démarqué, Orel Mangala tentait sa chance mais voyait sa frappe heurter le poteau de Brice Samba (14e). Après cette frayeur, Lens reprenait le ballon et acculait les Gones, obligés de défendre dans leur moitié de terrain. Alors qu’il venait de sauver un but de Wahi (37e), Anthony Lopes n’a rien pu faire sur l’ouverture du score de Florian Sotoca qui était à la réception d’un centre de Pereira Da Costa (0-1, 43e). L’OL essayait ensuite de réagir mais il n’y aura pas de nouveau but avant le retour aux vestiaires.

Lens douche Lyon

De retour de la pause, l’OL se faisait rapidement punir sur une erreur de main de Maxence Caqueret qui concédait ainsi un penalty. Elye Wahi s’avançait et trompait Anthony Lopes qui était pourtant allé du bon côté (0-2, 53pts). Douché, Pierre Sage faisait des réajustements tactiques et lançait Rayan Cherki et Malick Fofana. Malgré cela, ce sont les Sang et Or qui se montraient encore dangereux sur un contre que Ruben Aguilar ne parvenait pas à conclure avec succès (66e).

La prochaine tentative lyonnaise viendra de Said Benrahma qui s’essayait sur coup franc mais sa frappe ne trouvait pas le cadre (73e). Sans solution, l’OL se faisait même punir par deux fois. D’abord sur l’exclusion de Maitland-Niles (84) puis sur un troisième but de Lens grâce à Kevin Danso qui tuait tout suspense dans ce match (0-3, 87e). Défait après quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OL (11e, 28pts) manque l’occasion de retrouver le top 10. De son côté, Lens (6e, 39pts) se relance dans la course à l’Europe.