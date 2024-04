OL, Pierre Sage dévoile la "nouvelle ambition" des Gones

Vainqueur du FC Nantes en clôture de la 28e journée de Ligue 1, dimanche, l’OL croit officiellement en ses chances d’être en course pour l’Europe.

En déplacement au Stade de la Beaujoire, dimanche, pour le match en clôture de la 28e journée de Ligue 1 contre Nantes, l’Olympique Lyonnais est rentré avec les trois points. Les Gones ont réussi à faire tomber leurs hôtes en s’imposant sur le score de 1-3 au coup de sifflet final. Une victoire qui relance officiellement les Rhodaniens dans la course en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Sage optimiste pour une place en Coupe d’Europe

Bien qu’il stagne à la 10e place du championnat de France, l’OL peut croire à une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. Tombeur des Canaris, dimanche, le club rhodanien est à deux points de la 7e place, qui est synonyme d’une qualification en Europe à l’issue de la saison. S’il espérait un maintien, Pierre Sage a désormais les yeux rivés sur l’Europe depuis qu’il a atteint les 35 points en Ligue 1. Au micro de Prime Video après la victoire à Nantes (1-3), le coach lyonnais fait savoir la nouvelle ambition des Gones.

« L’Europe ? C’est une nouvelle ambition qu’on se donne étant donné qu’on avait atteint les 35 points assez tôt. Donc il y a ces 8 matchs en comptant la finale de la Coupe de France, il en reste 7 ce soir (après la victoire à Nantes, Ndlr) dont six de championnat. On a pris trois points, c’est bien parce que ça nous permet de revenir sur les équipes qui sont devant nous. La semaine prochaine on joue à domicile contre Brest avec la volonté de continuer dans cette ambition-là ; et encore une fois c’est lorsqu’on jouait le maintien qu’on avait la tolérance de dire que notre parcours pouvait ne pas être linaire de temps en temps laisser quelques points en route. Ça ne veut pas dire qu’on n’est pas ambitieux, ça veut simplement dire qu’on a un objectif, qu’on se donnera tous les moyens pour l’atteindre, mais qu’on restera aussi focus même si toutefois il y a un faux pas », a lâché l’entraîneur olympien.

Comment l’OL peut se qualifier pour l’Europe ?

Actuel 10e de Ligue 1 à 2 points du septième (Stade de Reims, 40 points), l’OL (38 points) peut toutefois encore se qualifier pour une place en Coupe d’Europe. Et c’est ce que veut faire Pierre Sage avec le groupe rhodanien. En cas de victoire en Coupe de France le 25 mai prochain face au PSG, l’OL valide directement son billet pour la Ligue Europa.

Par ailleurs, l’OL, après la victoire à Nantes, ce dimanche, peut encore croire à une place en Europe par le biais du championnat de France. Si Lyon termine septième en Ligue 1 et s’incline en finale contre le Paris Saint-Germain, qui serait déjà qualifié en Europe par le biais de la L1, il aura ainsi un lot de consolation européen et disputera la Conference League.