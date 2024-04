Nantes – OL : Des Gones renversants (1-3)

Nantes et l’OL s’affrontaient dimanche en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Score final, 1-3.

L’Olympique Lyonnais était en déplacement à Nantes dimanche soir à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Dans un stade de La Beaujoire vide, les Gones, longtemps menés ont finalement renversé les Canaris et repartent avec les trois points de la victoire.

Nantes surprend l’OL

L’OL démarrait fort avec une première occasion d’Alexandre Lacazette dès l’entame du match. Mais le capitaine lyonnais ne trouvait que le petit-filet (3e). Les Gones essayaient de mettre le pied sur le ballon mais les Canaris n’étaient pas sur le terrain pour faire de la figuration. Sur leur première prise de balle, les locaux répondaient aux visiteurs mais la tentative de Florent Mollet fuyait le cadre d’Anthony Lopez (8e).

Malheureux à la finition, Mollet avait plus de réussite à la passe lorsqu’il adressait un bon centre à Matthis Abline pour l’ouverture du score (1-0, 16e). Ce dernier passait même près du break dans la foulée mais butait sur Anthony Lopes cette fois-ci (21e). Malgré les occasions d’Ernest Nuamah (23e) et de Lacazette, c’est bien Nantes qui dominait le reste de cette première partie. Mais les Canaris ne faisaient pas le break jusqu’à la pause.

L’OL revient dans la partie

Au retour des vestiaires, les Gones étaient mieux concentrés et auraient même pu égaliser Nuamah avait trouvé le cadre d’entrée de jeu (47e). Le match devenait un peu haché et se jouait désormais au nombre de fautes. Après avoir longtemps poussé, l’OL parvenait enfin à égaliser sur un but gag d’Alexandre Lacazette (1-1, 75e). Un but qui douchait les Canaris qui en prenaient un autre dans la foulée.

Juste entré en jeu, Malick Fofana donnait l’avantage à l’OL sur exploit individuel avec une frappe imparable pour Alban Lafont (1-2, 77e). Les Gones faisaient même le break dans les derniers instants sur un but de Gift Orban (90+7). Lyon (10e, 38pts) repartait bien de la Beaujoire avec une victoire qui enfonce Nantes (15e, 28pts).