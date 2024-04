Pierre Sage dévoile le "nouvel objectif" de l’OL

Après la qualification en finale de la Coupe de France, l’entraîneur de l’OL a fixé un nouvel objectif en championnat pour la fin de la saison.

Hôte de Valenciennes dans le cadre de la première demi-finale de la Coupe de France, ce mardi soir, l’Olympique Lyonnais a logiquement composté son billet pour la finale de la compétition en s’imposant 3-0 devant le club de la Ligue 2. Après cette victoire, le coach olympien, Pierre Sage, a fixé un nouvel objectif à ses joueurs pour la fin de la saison en cours.

Sage pense déjà à Nantes

Malgré la qualification, l’homme fort du staff technique de l’Olympique Lyonnais ne veut pas s’enflammer. Il est déjà focus sur la prochaine sortie des Gones en championnat de France. Il s’agit en effet du déplacement à Nantes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Le coach n’a pas caché ses sentiments de joie quant à la qualification en finale de Coupe de France.

« Je suis content pour les joueurs, les supporteurs, tous les gens qui aiment ce club mais je pense déjà à la récupération demain et au fait qu’on doit aller jouer à Nantes (dimanche, 20h45, 28e journée de L1. Je suis très serein quand je vous dis ça parce que j’ai compris rapidement, dans ce poste, qu’on n’a pas le temps de savourer les choses, ni de se faire des nœuds à la tête quand c’est négatif », a lancé Pierre Sage en conférence de presse après le match.

« Il faut absolument tout de suite retravailler, remobiliser les joueurs, s’occuper de ceux qui ont moins joué, mobilier le service médical pour soigner ceux qui ont des petites blessures. L’activité tourne rapidement sur le match suivant. Il faut laisser les joueurs profiter, ils ont fait de nombreux efforts, ils ont vécu un super moment avec les supporteurs, c’est bien qu’ils aient cette communion », a-t-il poursuivi.

Lyon vise l’Europe désormais

Actuel 10e de Ligue 1 à 4 points de l’OM (7e, 39 points), l’OL (35 points) peut toutefois encore se qualifier pour une place en Europe. Et c’est ce que veut faire Pierre Sage avec le groupe rhodanien. En cas de victoire en Coupe de France le 25 mai prochain face au PSG ou Rennes, l’OL valide directement son billet pour la Ligue Europa. Soit si Lyon termine septième et s’incline en finale contre Paris ou Rennes, qui serait déjà qualifié en Europe par le biais de la L1, il aura ainsi un lot de consolation européen et disputera la Conference League. Sage veut s’assurer d’une place en Europe avant la finale en Coupe de France.

« Mais je pense déjà à Nantes parce qu’aujourd’hui, je vais vous l'avouer, on a un nouvel objectif. Jusqu’à maintenant, on se disait qu’il fallait 35 points, qu’on jouait le maintien et qu’on pouvait éventuellement jouer une finale de Coupe de France. On se rend compte et on peut l’avouer que si on arrive à être dans les sept premiers - ce n’est pas faire petits bras sur notre finale - mais ça nous permettrait peut-être de vivre l’Europe l’année prochaine dans tous les cas. Il y a sept matchs de championnat, il y a des points à prendre et on est à quatre points de cette position. Si les joueurs veulent jouer le 25 (en finale), il va falloir qu’ils comprennent assez rapidement que les matchs d’avant comptent et qu’ils envoient des choses pour être titularisés lors de la finale », a fait savoir le coach lyonnais.