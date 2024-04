Lyon – Valenciennes : Lacazette envoie les Gones en finale (3-0)

L’OL était aux prises avec Valenciennes mardi en demi-finale de Coupe de France. Score final, 3-0.

L’Olympique Lyonnais recevait Valenciennes mardi soir à l’occasion des demi-finales de Coupe de France. Dominateurs pendant la majeure partie de la rencontre, les Gones ont fait honneur à leur rang et seront bien en finale en mai prochain.

Valenciennes fait douter l’OL

L’OL démarrait de manière dangereuse avec des tentatives sur le camp des visiteurs d’entrée de jeu. Ernest Nuamah manquait de peu l’ouverture du score après un centre de Said Benrahma grâce à une parade de Louchet (5e). Benrahma s’essayait ensuite et butait également sur Louchet (7e) avant que Nicolas Tagliafico ne touche le poteau sur sa tentative (11e).

L’OL insistait et maintenait la pression sur le camp de Valenciennes mais ne parvenait pas à trouver le chemin des filets. Acculés, c’est pourtant les visiteurs qui ouvraient le score en premier grâce à Knockaert mais le but fut refusé pour une faute sur Jake O’Brien au début de l’action (40e). Les Gones s’en sortaient bien avant de rentrer aux vestiaires accompagnés de Valenciennes après une première mi-temps à rythmée mais sans but.

Lacazette en sauveur

Au retour des vestiaires, les choses sont allées très vite. L’OL s’offrait un penalty d’entrée de jeu après une faute de Cuffaut sur Alexandre Lacazette (49e). Le capitaine lyonnais se chargeait lui-même d’exécuter la sentence et lançait enfin le match (1-0, 51e). Revigorés par cette ouverture du score, les Gones ne mettaient pas du temps pour faire le break. Après un bon travail sur son côté, Said Benrahma trouvait Lacazette dans la surface qui ajustait Louchet d’un sang froid imparable (2-0, 57e).

Valenciennes n’y arrivait plus et se contentait de subir les assauts lyonnais. Les visiteurs seront d’ailleurs crucifiés par Gift Orban qui mettait fin à tout suspens après un caviar de Rayan Cherki (3-0, 75e). L’OL s’imposait ainsi face à la formation de Ligue 2 et retrouve la finale d’une compétition pour la première fois depuis 2020 et une défaite en Coupe de la Ligue face au PSG.