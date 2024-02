OL : Orel Mangala raconte son premier but contre Nice

Nouvelle recrue hivernale de l’OL, Orel Mangala a ouvert son compteur, vendredi, contre l’OGC Nice en 22e journée de Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais poursuit son regain de forme avec une troisième victoire d’affilée en championnat de France. En effet, ce vendredi soir au Groupama Stadium, dans le cadre du match en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, les Gones ont réussi à prendre le dessus sur les Aiglons sur la plus petite des marges (1-0).

Orel Manga savoure son premier but

L’Olympique Lyonnais s’en sort désormais bien en Ligue 1 après un début de saison chaotique. Après avoir eu raison de son homologue de Marseille (1-0) et de Montpellier (1-2), le club rhodanien a enchaîné, vendredi, face aux Aiglons. Les Gones se sont imposés (1-0) grâce à une réalisation d’Orel Mangala, recruté cet hiver par les dirigeants olympiens malgré un blocage plus tôt par la DNCG.

Servi par Ernest Nuamah (22e), le Belge a permis à son club d’ouvrir le score après 20 minutes de jeu. Un but qui reste l’unique de la rencontre, et qui donne la victoire à un Olympique Lyonnais en pleine reconstruction. A l’issue de la rencontre, l’ancien milieu de terrain de Nottingham Forest n’a pas manqué d’exprimer sa joie au micro des journalistes.

« Sur le but, c’est une superbe action d’Ernest, il me voit seul au point de penalty. On savait que Nice est une très belle équipe. On a su garder le score et c’est important de savoir gagner en souffrant. L’esprit du groupe est très bon, tout le monde se bat les uns pour les autres et c’est ce qu’il faut », a déclaré le milieu central de 25 ans.

Le président de Nice en colère

Par ailleurs, la défaite passe très mal chez l’OGC Nice, dont le président est très furieux contre l’arbitrage de Clément Turpin, qui aurait favorisé la victoire des Gones. Pour Jean-Pierre Rivière, l’arbitre du match n’a fait que compliquer la tâche aux Aiglons, qui avaient des occasions bien claires pour revenir dans le match.

« Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en fin de match, notamment sur le corps arbitral. Mais sincèrement, ce n'est plus possible. Je ne parle pas que de ce soir, ça s'accumule. Il y a des fautes qui ne sont pas sifflées systématiquement. Le week-end dernier, monsieur Turpin était à la VAR, l'arbitre de terrain ne siffle rien sur la faute. Monsieur Turpin à la VAR demande le carton rouge (de Dante), ça change le match quand vous jouez à dix contre onze. Ce (vendredi) soir, je ne comprends pas. Je regarde le ralenti et pour moi il y a au moins deux penalties. Sur la main (de Caqueret), il explique à Florent Ghisolfi le règlement. On le met de côté. Le coup de coude en pleine surface, il siffle la faute inverse sur Lotomba... Je regarde les images, il faut que monsieur Turpin se remette en question (...) En fin de match quand je vais m'adresser à lui, il me dit 'ne me touchez pas, ne me montrez pas du doigt'. Mais Mr Turpin, je vous parle. C'est une personne arrogante. Il est intouchable mais là, ça s'accumule. On se demande ce qu'il faut faire », a déclaré le président du Gym, très remonté.