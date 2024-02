OL – Nice (0-1) : Le président des Aiglons dézingue l’arbitre Clément Turpin

En déplacement à Lyon, vendredi, l’OGC Nice a été battu par les Gones. Le président des Aiglons s’offusque contre l’arbitre du match.

Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice ouvrait le bal pour la 22e journée de Ligue 1 de France. Un match remporté par le club rhodanien qui s’était imposé sur le score de 1-0. Mais chez les Aiglons, cette défaite ne passe pas. Le président du Gym s’est désolé des décisions (bizarres) prises par l’arbitre central, Clément Turpin.

Jean-Pierre Rivère en a marre des décisions de Turpin

Choqué des décisions arbitrales de Clément Turpin, le président du Gym a voulu s’entretenir avec le juge central en fin de match, mais n’avait pas pu. Au micro de Prime Video, Jean-Pierre Rivère a fait savoir que « ça fait deux matchs de suite » que l’arbitre international français fait mal à l’OGC Nice par ses décisions incomprises.

« Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en fin de match, notamment sur le corps arbitral. Mais sincèrement, ce n'est plus possible. Je ne parle pas que de ce soir, ça s'accumule. Il y a des fautes qui ne sont pas sifflées systématiquement. Le week-end dernier, monsieur Turpin était à la VAR, l'arbitre de terrain ne siffle rien sur la faute. Monsieur Turpin à la VAR demande le carton rouge (de Dante), ça change le match quand vous jouez à dix contre onze », a d’abord déclaré le président du Gym, très remonté.

« Ce (vendredi) soir, je ne comprends pas. Je regarde le ralenti et pour moi il y a au moins deux penalties. Sur la main (de Caqueret), il explique à Florent Ghisolfi le règlement. On le met de côté. Le coup de coude en pleine surface, il siffle la faute inverse sur Lotomba... Je regarde les images, il faut que monsieur Turpin se remette en question (...) En fin de match quand je vais m'adresser à lui, il me dit 'ne me touchez pas, ne me montrez pas du doigt'. Mais Mr Turpin, je vous parle. C'est une personne arrogante. Il est intouchable mais là, ça s'accumule. On se demande ce qu'il faut faire », a-t-il ajouté.

« Monsieur Turpin est peut-être intouchable »

Pour le président des Aiglons, c’est peut-être que l’arbitre Clément Turpin est au-dessus de tout que ses décisions ne sont pas contestées. « Vous savez que je ne parle jamais sur l'arbitrage en fin de match. Cela fait 13 ans que je suis président, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Être arbitre c'est très difficile, qu'il fasse des erreurs c'est normal, on fait tous des erreurs. Mais à un moment ça s'accumule. Cela fait beaucoup de matchs où on a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Qu'un arbitre se trompe, c'est normal, mais il y a le VAR. A quoi cela sert ? », s’est-il insurgé, avant de poursuivre.

Getty

« Monsieur Turpin est peut-être intouchable, peut-être qu'on ne peut pas discuter ses décisions... quand je vais le voir en fin de match, que je veux lui parler et qu'il me dit 'ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me montrez pas du doigt'... à un moment, il faut qu'il redescende. Les enjeux sont importants. Tout le monde peut se tromper, je le comprends parfaitement. Mais on a le VAR, à quoi il sert? Ce n'est pas que ce match. Quand monsieur Turpin (qui était au VAR) nous sort Dante (carton rouge contre Monaco, ndlr) le dernier match, l'arbitre ne dit rien, Monaco a gagné, très bien. Quand j'apprends que ce soir j'ai monsieur Turpin en arbitre, je suis un peu inquiet. Une intuition peut-être... on n'est pas des mauvais perdants mais à un moment il faut dire stop », a poursuivi Jean-Pierre Rivière.