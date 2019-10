OL : Laurent Blanc, le bon profil après Sylvinho ?

Désormais vacant, le poste d'entraîneur de l'OL pourrait être récupéré par l'ancien coach du PSG. Un choix judicieux pour Aulas et Juninho ?

L'aventure de Sylvinho à Lyon n'aura duré que quatre mois. Faute de résultats (sept matches d'affilée sans victoire en ), l'entraîneur brésilien a été écarté par Jean-Michel Aulas, même s'il était le choix de Juninho pour ouvrir une nouvelle ère à l'OL. Désormais, dans cette période d'incertitudes, la direction du club rhodanien va devoir faire le bon choix pour rapidement se relever et retrouver rapidement le podium.

Selon Le Parisien, Laurent Blanc fait partie d'une short-liste d'entraîneurs pour prendre en main un effectif jeune mais doté de nombreux éléments de qualité. Rémi Garde, Arsène Wenger ou encore Thiago Motta seraient également les profils étudiés par l'état-major de l'Olympique lyonnais.

Après l'éviction de Sylvinho, Laurent Blanc est-il selon vous le meilleur profil pour reprendre en main l'OL ? Ou préférez-vous un autre candidat (Wenger, Mourinho, Marcelino) ? 🧐



Donnez-nous votre avis #TeamOL ✍️ — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) October 8, 2019

Si le CV du "Président" parle pour lui avec ses titres du côté de et du PSG, son inactivité depuis 2016 et son départ du club de la capitale ont de quoi mettre le doute sur sa capacité à aider l'OL dans un contexte délicat. En plus, son fidèle adjoint Jean-Louis Gasset a pris du recul avec le milieu du ballon rond depuis son départ de l' , en mai dernier. Les contours du possible staff de Laurent Blanc sont incertains.

Nous vous demandons ce mardi matin si selon vous l'ancien sélectionneur des Bleus (2010-2012) présent le meilleur profil pour l'OL ou s'il faut miser sur un autre candidat.

Laurent Blanc serait-il le bon choix pour l'OL ?