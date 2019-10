OM, Gomis en veut à Zubizarretta

L'attaquant français Bafétimbi Gomis est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à quitter l'OM.

Bafétimbi Gomis ne sera resté qu'une seule saison à Marseille. En 2017, et malgré une campagne de à 20 buts, "La Panthère" a fait le choix de quitter la cité phocéenne et rallier le d'Istanbul.

Invité de l'émission Le Vestiaire sur RMC Sport lundi soir, l'ancien international tricolore est revenu sur cet épisode en confiant que c'est le directeur sportif Andoni Zubizarreta qui l'avait poussé vers la sortie. "On ne sent pas un dirigeant qui était fan de ma façon de jouer. Quand il dit que c'est la première année que je marquais 20 buts, il montre les doutes qu'il y avait à mon niveau, a-t-il déploré. Galatasaray m’a fait une proposition avant celle de l’OM. A Marseille, je marque mon 15e but contre au mois de février, mais le club n'avait toujours pas anticipé sur l'année d'après."

Gomis a ensuite précisé que Rudi Garcia, lui, avait tout fait pour le retenir : "Il m'a dit qu'il voulait me garder mais avec mon expérience, après l'échec de Swansea, je voulais me retrouver au coeur d'un projet où j'allais être valorisé". En deux ans, Marseille a ensuite multiplié les flops au poste d'avant-centre avec les Valère Germain, Kostas Mitroglou et à un degré moindre Mario Balotelli.

Aujourd'hui, Gomis porte les couleurs de l'équipe saoudienne d'Al-Hilal. Son compteur de réalisations en s'est arrêté à 122 unités. Il est le 41e meilleur buteur de l'histoire de ce championnat.