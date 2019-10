Aouchiche et Kouassi dans la liste des 23 Bleus pour le Mondial des -17 ans

Trois joueurs du PSG figurent dans la liste des 23 Français retenus pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Brésil.

À la fin du mois d'octobre démarre la Coupe du Monde des moins de 17 ans au . La est concernée. La sélection tricolore s'y rendra avec l'ambition d'y faire bonne figure et réediter pourquoi pas l'exploit de 2001 au Trinité et Tobago de la génération Le Tallec, Sinama-Pongolle et cie.

Le sélectionneur de l'équipe, Jean-Claude Giuntini, a dévoilé ce lundi la liste des éléments sur lesquels il compte en vue de cette compétition. Plusieurs joueurs pro en font partie.

JC Giuntini a dévoilé la liste 🇫🇷 pour la U17 au Brésil. 3 joueurs du #PSG convoqués : Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche et Arnaud Kalimuendo @GoalFrance pic.twitter.com/MMm0zQaIUC — Benjamin Quarez (@B_Quarez) October 7, 2019

Trois joueurs du PSG ont notamment été convoqués. Adil Aouchiche, qui a fait ses débuts en en septembre dernier, sera du voyage. Et, il sera accompagné de l'attaquant Arnaud Kalimuendo et du défenseur Nianzou Kouassi. L'équipe francilienne est la plus représentée dans cette liste devant Rennes et (deux convoqués chacun). Il n'est pas sûr cependant que cette nouvelle soit bien accueillie du côté du Camp des Loges vu que le tournoi se déroule en plein milieu de la saison.

L'Equipe de France débutera son parcours contre le le 27 octobre dernier. Elle enchainera ensuite par un duel face à la (30 octobre), avant de finir sa phase de groupe contre le (2 novembre).