OL : "Il était énervé", Pierre Sage raconte sa discussion avec Cherki

Acteur de la victoire de l’OL à Toulouse, vendredi soir, Rayan Cherki n’avait pas apprécié sa soirée au début. Son entraîneur raconte tout.

En déplacement au Stadium TFC ce vendredi soir en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a poursuivi son bonhomme de chemin avec une victoire contre Toulouse (2-3). Ecarté par son entraîneur du onze de départ, Rayan Cherki n’a pas apprécié la décision de son coach. Ce dernier a raconté leur discussion après le succès en terre ennemie.

Sage raconte son échange avec Cherki avant son entrée en jeu

S’il a démarré la rencontre sur le banc, Rayan Cherki a fait son entrée en seconde partie (66e). Entré en jeu, l’international Bleuet s’était montré décisif en marquant le but égalisateur des Gones (77e) et délivrant la passe décisive du but de la victoire à Jack O’Brien (81e). Mais avant de faire son entrée, Cherki a été approché par son entraîneur qui lui demandait s’il était énervé. Sans hésiter, le milieu de terrain a avoué à Pierre Sage qu’il l’était.

« Avant qu'il rentre sur le terrain, je lui ai demandé s'il était énervé. Il m'a dit 'oui'. J'ai répondu 'c'est bien, c'est ce qu'il faut'. Quand on voit ce qu'il est capable de faire sur un match comme ça, on voit le joueur qu'il doit être. Maintenant c'est le joueur qu'il doit être au quotidien », a raconté Pierre Sage au micro de Prime Video après la victoire.

« L'idée était de lui dire qu'il était le prochain à rentrer. Je voulais qu'il rentre avec la rage. Le talent il l'a, il doit être animé par d'autres sentiments quand il joue au football. Dès qu'il est agressif comme ça dans son jeu, qu'il attaque l'adversaire pas pour la note de style mais pour la note d'efficacité, il est capable de tout », a ajouté l’entraîneur de l’OL.

Cherki est « déçu » de démarrer sur le banc

Si le joueur s’est lui-même dit heureux de son entrée en jeu qui a porté ses fruits en conduisant l’Olympique Lyonnais à la victoire, il n’a pas caché sa déception de ne pas avoir pu démarrer le match en tant que titulaire.

« Il fallait que je sois moi-même. C'est ce que je fais de mieux. J'étais déçu de ne pas débuter, je devais prouver que je méritais. Je pense que c'est chose faite, même si c'est une victoire d'équipe parce que les gars ont fait le boulot pendant 60 minutes », a lâché Rayan Cherki, qui a également répondu à Thierry Henry au micro de Prime Video. Ce dernier l’a écarté de la liste des Bleuets pour le mois de mars.